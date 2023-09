SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Hilal venceu o Al-Riyadh por 6 a 1 no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, pela 6ª rodada do Campeonato Saudita.

Neymar começou a partida no banco e fez sua estreia pelo Al-Hilal. O brasileiro foi colocado por Jorge Jesus aos 18 minutos do segundo tempo. O camisa 10 deu uma assistência e participou de outros três gols.

Os gols do Al-Hilal foram marcados por Mitrovic, Al-Shahrani, Nasser Al-Dawsari, Malcom e Salem Al-Dawsari (2). Al-Zaqan descontou para o Al-Riyadh.

O resultado coloca o Al-Hilal na liderança do Campeonato Saudita, com 16 pontos. Já o Al-Riyadh segue em 16º, com apenas 4 pontos.

O Al-Hilal volta a campo na próxima quinta-feira (21), fora de casa contra o Damac. O Al-Riyadh receberá o Al-Fayha no dia seguinte.

COMO FOI A ESTREIA DE NEYMAR

O camisa 10 entrou no lugar de Michael aos 18 minutos do segundo tempo. A torcida do Al-Hilal fez festa para Neymar, com bandeirão e muitos aplausos.

Não demorou para o brasileiro causar impacto na partida. Com cinco minutos em campo, Neymar deu passe por cobertura que poderia ser sua primeira assistência no Campeonato Saudita. Malcom não conseguiu completar para o gol, mas a bola chegou em Nasser Al-Dawsari, que fez 3 a 0.

A primeira assistência de Neymar veio minutos depois. O camisa 10 conduziu jogada de contra-ataque. Apesar de ter espaço para avançar, ele preferiu pensar a jogada ao invés de arrancar, e deixou Malcom livre na área. O camisa 77 finalizou colocado.

Houve pênalti para o Al-Hilal enquanto Neymar esteve em campo, mas ele não cobrou. O ídolo do clube Salem Al-Dawsari recebeu vaias da torcida, que queria o brasileiro. O saudita converteu a penalidade e foi abraçado pelo camisa 10

O JOGO

O Al-Hilal teve controle absoluto dos 45 minutos iniciais. O time de Jorge Jesus tentou acelerar as jogadas no começo e no fim do primeiro tempo, atuando com ritmo mais cadenciado dos 20 aos 40 minutos. O Al-Riyadh chegou em lances de bola parada, mas Bono não precisou fazer nenhuma defesa.

Malcom foi quem menos se destacou no quarteto ofensivo titular. Michael, Salem Al-Dawsari e Mitrovic cumpriram seus papéis, enquanto o ex-Corinthians perdeu a bola seis vezes e desperdiçou uma chance clara. O brasileiro atuou como uma espécie de camisa 10, mais recuado do que costuma fazer normalmente.

O Al-Hilal baixou o ritmo na etapa final. A equipe de Jorge Jesus parecia esperar pela estreia de seu grande craque. O time da casa cedeu as primeiras chances ao Al-Riyadh, mas mesmo assim parecia mais perto de ampliar o placar.

Neymar mudou o jogo. Depois que o brasileiro entrou, o Al-Hilal voltou a ser criativo e se aproveitou do cansaço do rival. O time fez mais três gols e transformou a vitória em goleada.