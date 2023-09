SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Nice venceu o Paris-Saint Germain por 3 a 2, no Estádio Parc des Princes, em Paris, na França. O confronto era válido pela quinta rodada do Campeonato Francês.

Laborde e Terem Moffi, duas vezes, marcaram para os visitantes, enquanto Mbappé descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Nice vai à nove pontos e assume a vice-liderança. Enquanto o PSG cai para a terceira colocação com os mesmos oito pontos.

Na próxima rodada do Francês, o time de Mbappé enfrenta o Olympique de Marselha, no dia 24; e o Nice visita o Monaco dois dias antes.

COMO FOI O JOGO

No início do primeiro tempo, o Nice surpreendeu o PSG ao marcar um gol aos 21 minutos, com Moffi.

No entanto, o PSG não se abalou com o gol sofrido e conseguiu empatar o jogo oito minutos depois, graças a uma jogada de Mbappé. O craque francês recebeu um cruzamento rasteiro de Hakimi na entrada da área e finalizou com um belo chute no canto esquerdo de Bulka.

Na segunda etapa, o ímpeto do Paris Saint-Germain foi freado mais uma vez, principalmente pela atuação destacada de Moffi. Aos 8 minutos, o atacante do Nice serviu como um garçom para Laborde, após realizar uma jogada individual impressionante contra Danilo Pereira.

Mais tarde, aos 24 minutos, Moffi novamente brilhou ao costurar a marcação próxima à grande área e acertar um chute rasteiro no canto direito de Donnarumma. Um gol de rara felicidade.

Mbappé tentou uma remontada aos 42 minutos, quando marcou novamente. Porém não conseguiu evitar a primeira derrota do PSG para o Nice no Parc des Princes desde 2009.