SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras teve uma atuação apagada, mas marcou no fim e venceu o Goiás por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (15).

Breno López fez o gol decisivo aos 52min do segundo tempo.

O clube alviverde paulista chegou aos 44 pontos segue na vice-liderança, podendo diminuir a distância para o Botafogo. Já o Goiás aparece na parte de baixo da tabela, em 15º, com 25.

O Esmeraldino ficou com um a menos e teve um gol anulado na reta final. Raphael Guzzo levou dois amarelos em três minutos e deixou os visitantes em desvantagem no campo, enquanto o tento não foi válido por impedimento na jogada.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para quinta (21), quando visita o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), pela rodada 24. O Esmeraldino, por sua vez, volta a campo na quarta (20) para receber o Flamengo, às 19h.

O Palmeiras está há oito jogos seguidos sem sofrer gols, sendo a maior sequência sob o comando de Abel.

COMO FOI O JOGO

Abel escalou Gómez e Piquerez, mas optou por começar com Veiga no banco. O trio estava representando suas respectivas seleções durante a Data Fifa, assim como o colombiano Ríos, que se juntou ao brasileiro como opção na reserva.

O Palmeiras começou acuando o adversário, mas foi perdendo intensidade e não sustentou o nível de pressão dos primeiros minutos. Travado, o time girava a bola na intermediária e buscava, sem sucesso, brechas na defesa do Goiás. O Esmeraldino, após neutralizar a criação do time da casa, até ameaçou antes do intervalo.

Rony, praticamente isolado na frente, batalhou como de costume. Principal alvo, o camisa 10 infernizou os marcadores e protagonizou a grande chance do primeiro tempo, mas teve pouco apoio de Flaco López - que desempenhou uma função híbrida entre meia e segundo atacante - e dos pontas Artur e Mayke.

O Palmeiras saiu mais ao ataque na segunda etapa e chegou ao gol decisivo no apagar das luzes. A entrada de Veiga melhorou o meio de campo e a equipe aproveitou a vantagem numérica para seguir na perseguição do líder Botafogo.

GOL E DESTAQUES

Primeira tentativa. Aos 15', Zé Rafael ficou com a sobra após bate-rebate na entrada da área do Goiás e arriscou de longe. No entanto, ele pegou mascado na bola e facilitou para a defesa de Tadeu.

Rony leva perigo. Aos 25', Flaco ganhou uma disputa pelo alto e lançou Rony. O camisa 10 invadiu a área e bateu firme, cruzado, mas Tadeu espalmveiar.

Goiás responde. Aos 26', Tadeu cobrou tiro de meta, Magno escorou e Allano ganhou na velocidade. Ele chutou de primeira e obrigou Weverton a saltar para evitar.

Menino arrisca. Aos 40', Menino recebeu de Rony na intermediária, cortou para a canhota e bateu colocado. A bola ia no canto esquerdo, mas Tadeu estava bem posicionado e não cedeu rebote.

Artur demora. Aos 7' do primeiro tempo, Mayke cruzou da direita e Rony tentou uma bicicleta. Ele furou, só que a bola chegou até Artur. O camisa 15 dominou e tentou fazer o corte na pequena área em vez de chutar, mas foi desarmado e recebeu a bronca da arquibancada.

Tadeu cresce. Aos 18', Veiga cruzou da esquerda e a bola chegou em Artur após desvio. Ele dominou de peito e mandou a bomba de canhota, mas viu Tadeu evitar o gol.

Weverton salva. Aos 36', Piquerez foi desarmado no ataque e Alesson foi lançado em contra-ataque. Ele ganhou de Zé Rafael na velocidade, mas Weverton saiu bem e conseguiu ficar com a bola.

Gol anulado do Goiás. Aos 42', Hugo cobrou falta pela esquerda e Sidimar cabeceou. Weverton defendeu, mas cedeu rebote e a bola acabou entrando, mas o bandeirinha assinalou impedimento.

Luan desvia para fora. Aos 45', Luan Mayke cruzou, Rony desviou o Luan se esticou, mas acabou mandando para a linha de fundo.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Alessandro Alaro Rocha

VAR: Wagner Reway

Amarelos: Willian Oliveira, Flaco López, Kevin, Raphael Guzzo, Rony

Vermelhos: Raphael Guzzo

Público: 38.146 torcedores

Renda: R$ 2.450.600,58

Gol: Breno Lopes, aos 52min do 2º tempo

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Kevin), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Mayke, Zé Rafael (Breno Lopes), Gabriel Menino (Ríos), Flaco López (Raphael Veiga) e Artur (Endrick); Rony. T.: Abel Ferreira

GOIÁS

Tadeu; Bruno Santos (Edu), Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Raphael Guzzo; Anderson (Palacios), João Magno (Alesson) e Allano (Vinícius). T.: Armando Evangelista