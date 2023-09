SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil precisou de apenas três partidas para definir seu triunfo no confronto melhor de cinco com a Dinamarca na Copa Davis. Mesmo jogando em condições mais favoráveis ao adversário, que atuava em casa, a equipe verde-amarela de tênis deu sequência no sábado (16) aos bons resultados obtidos no dia anterior.

Na sexta, na quadra rápida e coberta de Hillerod, Thiago Monteiro havia surpreendido o talentoso Holger Rune, número quatro do mundo, por 2 sets a 1, e Thiago Wild havia derrotado August Holgrem em sets diretos. No sábado, o embate entre os países foi fechado com vitória na disputa de duplas.

Rafael Matos (44º colocado no ranking de duplas) e Felipe Meligeni (631º) enfrentaram Johannes Ingildsen (569º) e Christian Sigsgaard (442º). Foi um jogo muito duro, com três parciais equilibradíssimas. Os brasileiros acabaram sobressaindo no momento decisivo e fizeram 2 sets a 1, com 6/7, 7/5 e 7/6.

O resultado representa uma espécie de subida de divisão para o Brasil, classificado para o torneio qualificatório mundial da Copa Davis do ano que vem. Se vencer um adversário a ser definido, o time avançará às fases decisivas da tradicional competição de tênis entre países. Em suas melhores campanhas, em 1966, 1971, 1992 e 2000, o país foi até as semifinais.