SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Sainz fez o melhor tempo e largará na pole position do GP de Singapura. O piloto espanhol da Ferrari foi soberano nos treinos e garantiu o melhor tempo no treino classificatório deste sábado (16) com 1m30s984. Russell e Leclerc completam o Top-3.

E Singapura seguiu sendo cruel com Verstappen, que foi eliminado no Q2 na 11ª colocação e não largará em posições favoráveis no Grande Prêmio. Vale lembrar que o atual bicampeão nunca venceu em Marina Bay.

O Q1 começou bem disputado, até Verstappen liderar pela primeira vez a sessão de treinos deste fim de semana. Mas quem botou ordem na casa foi Sainz, que assegurou a volta em 1min32s339 e jogou o holandês para a segunda posição.

Com reclamações de tráfego na pista, Tsunoda dominou o final do Q1 e bateu 1:31.991. Pérez e Hulkenberg ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Ao final do Q1, teve bandeira vermelha após batida muito forte de Stroll, que se juntou aos eliminados Bottas, Piastri, Sargeant e Zhou. O canadense relatou pelo rádio que estava tudo bem com ele, apesar da colisão.

Após bastante tempo de paralisação por causa da batida de Stroll, o Q2 foi iniciado com briga boa pela liderança, assim como no Q1. Novamente, Sainz deixou todo mundo para trás e registrou o melhor tempo.

Os pilotos da Red Bull voltaram a se complicar e ficaram de fora dos dez primeiros. De maneira surpreendente, Lawson tirou Verstappen e assegurou a 10ª posição por 0s007. Pérez ficou apenas em 13º.

Sainz seguiu soberano no Quali, fez 1:30.984 e garantiu a pole position, seguido por Russell (1:31.056) e Leclerc (1:31.063).

TL3

Mais cedo, Carlos Sainz liderou o terceiro e último treino livre do GP de Singapura registrando 1min32s065. A briga foi acirrada com o segundo colocado, Russell, e o terceiro, Norris. Verstappen e Leclerc fecharam o Top 5.

TL2 e TL1

Na sexta (15), Carlos Sainz, da Ferrari, anotou um tempo de 1min32s120 e foi o piloto mais rápido no segundo treino livre. Também da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc terminou em segundo.

A dobradinha da Ferrari também garantiu os melhores tempos no primeiro treino livre, desta vez com vantagem a Leclerc, que fechou em 1min33s350. Sainz veio na cola com diferença de apenas 0s078.

CORRIDA

O GP de Singapura, válido pela 13ª etapa da temporada 2023, acontece neste domingo (17) e terá início às 9h (de Brasília).

A transmissão será da Band, na TV aberta, e do Bandsports, na TV fechada.

Quem lidera a classificação da temporada é o holandês Max Verstappen, da Red Bull, com 364 pontos. Sergio Pérez, seu parceiro de equipe, fica em 2º, com 219, seguido por Fernando Alonso (Aston Martin), com 170.

A etapa de Singapura é considerada uma das provas mais desafiadoras do calendário da Fórmula 1. Charles Leclerc foi o vencedor da edição do ano passado.

Confira como ficou o grid de largada do GP de Singapura:

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Kevin Magnussen (Haas)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Nico Hulkenberg (Haas)

10. Liam Lawson (AlphaTauri)

11. Max Verstappen (Red Bull) - Q2

12. Pierre Gasly (Alpine) - Q2

13. Sergio Perez (Red Bull) - Q2

14. Alexander Albon (Williams) - Q2

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - Q2

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - Q1

17. Oscar Piastri (McLaren) - Q1

18. Logan Sargeant (Williams) - Q1

19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - Q1

20. Lance Stroll (Aston Martin) - Q1