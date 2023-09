SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As representantes brasileiras Pâmela Rosa e Rayssa Leal não conseguiram subir ao pódio da etapa de Lausanne, na Suíça, do Circuito Mundial de skate, neste sábado (16).

A representante brasileira melhor colocada foi Pâmela Rosa com o quinto lugar. Ela conquistou 213,26 pontos

Rayssa Leal fechou em sétimo com 163,45. A vice-campeã olímpica caiu quatro vezes.

O título ficou com Momji Nishiya, com 259,81. A prata foi conquistada com Yumeka Oda e o bronze por Paige Heyn.

A competição soma pontos para o ranking classificatório das Olimpíadas de Paris. Além de Rayssa, Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto estão na zona de classificação para os Jogos.