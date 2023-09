SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, publicou em sua conta no Instagram uma imagem do lance do gol de Breno Lopes na final da Libertadores de 2020 em apoio ao atacante.

"Palmeiras Campeão da Libertadores 2020!! Esta imagem estará para sempre em nossa memória e em nossos corações!! Gratidão Eterna e Apoio Incondicional!! Avanti Palestra!!"

Lopes fez gestos para a torcida alviverde após marcar o gol da vitória do time sobre o Goiás. A ação aconteceu na sexta, no Allianz Parque.

A torcida não gostou da atitude do jogador. Parte dos presentes cantou que o jogador devia "respeito à camisa do Verdão".

Abel Ferreira e o goleiro Weverton minimizaram a situação. O jogador, no entanto, ainda republicou um vídeo de seu pai em que ele dizia: "Reclama aí, torcida".