A grande final do Campeonato Oficial de Juiz de Fora acontece neste domingo (17) no Campo do Progresso, na Rua Arlindo Leite, às 8h. A partida será entre o Botafoguinho e o CR. Famílias.

Para chegar na final do campeonato o Botafoguinho disputou na primeira fase sete jogos. Foram cinco vitórias e dois empates. A campanha classificou a equipe em 1º lugar geral, garantindo a vaga direta na semifinal, onde empatou o primeiro jogo contra o Club Atlético J por 2 a 2, vencendo a partida nos pênaltis por 2 a 1.

O CR Famílias também disputou sete jogos na primeira fase. Foram três vitórias, três empates e uma derrota, classificando em 4º lugar. Nas quartas de final enfrentou o Moreira FC e venceu a partida por 2 a 1. Na semifinal empatou em 0 a 0 com a Associação Atlética Grajaú, no tempo normal, vencendo nos pênaltis por 2 a 1.

A final promete movimentar o campo do Progresso, palco de diversas partidas do futebol amador de Juiz de Fora. De acordo com Allan Rabelo, o campeonato, que é organizado pela Liga de Futebol de Juiz de Fora, o evento vai reunir muitos esportistas e apaixonados por futebol, que é aberto ao público.