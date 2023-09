RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo não ficou nada feliz com a anulação do gol de Diego Costa na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, neste sábado (16), na Arena MRV. O diretor executivo André Mazzuco detonou a arbitragem, e o técnico Bruno Lage chegou a colocar sob suspeita o Campeonato Brasileiro.

"Infelizmente, a gente tem que vir aqui, chega a ser cansativo, mais uma vez a gente vê um erro capital e inaceitável da arbitragem. Nós tivemos um lance contra o Flamengo onde o gol não foi anulado, mesmo sendo marcado o Bruno Henrique impedido, e hoje é um outro critério, a gente tem um gol legal anulado. A explicação é que o zagueiro se preocupa com Diego Costa, vocês podem olhar o lance diversas vezes, o Diego Costa está parado, o zagueiro está marcando o Janderson, ele tira a bola, a bola sobra no pé do Diego e ele faz o gol", comentou Mazzuco.

"Toda rodada acontece alguma coisa, os clubes têm reclamado e mais uma vez o Botafogo é prejudicado no erro capital da arbitragem. A gente não vai aceitar isso, vai reclamar se for preciso, não estou aqui para justificar a derrota, mas é um desrespeito com o campeonato esse tipo de erro. Foi lamentável e desrespeitoso, o gol foi legal."

Bruno Lage não ficou atrás nas críticas e endossou as palavras do chefe. "Eu reforço a posição do diretor André Mazzuco e vou meter mais o dedo na ferida. Eu cheguei aqui há dois meses, sinto que há critério diferente em outros jogos e dá a sensação que se quer que o campeonato continue animado até o fim", duvidou.

"Já vi outros lances de outros jogos com critério completamente absurdo e o que aconteceu nos últimos dois jogos tem nos prejudicado. O VAR veio para ajudar e, lamentavelmente, tem acontecido muitos erros, não só nos nossos jogos, mas nos nossos jogos têm contribuído para que a classificação esteja equilibrada. Muitas coisas duvidosas, lances inexplicáveis, que têm beneficiado e prejudicado equipes."

VANTAGEM CAI

Com a derrota, o líder Botafogo estacionou nos 51 pontos e viu a vantagem para o vice-líder Palmeiras, que tem 44, cair para sete pontos no Brasileirão. É o segundo revés seguido do time, que vinha de derrota para o Flamengo, jogou mal contra o Galo e sequer deu um chute na direção do gol.Autor do gol anulado, Diego Costa também criticou a arbitragem comandada por Ramon Abatti Abel. Ele afirmou que "meteram a mão" no gol invalidado pelo assistente Bruno Pires, e confirmado pelo VAR, aos 43 minutos do segundo tempo.