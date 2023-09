SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira, lideranças do elenco do Palmeiras e até a presidente Leila Pereira "abraçaram" Breno Lopes após a controversa comemoração do gol da vitória contra o Goiás. O Alviverde abafou o caso internamente e afastou a polêmica a menos de duas semanas do duelo com o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores.

O Palmeiras colocou panos quentes no caso e decidiu não punir Breno Lopes, que mostrou o dedo do meio em direção à principal torcida organizada do clube na comemoração no Allianz Parque. A Mancha Verde criticou o atacante em nota oficial.

Breno Lopes se arrependeu da atitude e decidiu pedir desculpas à torcida por meio de suas redes sociais, mas voltou atrás após o posicionamento do Palmeiras, apurou a reportagem. Internamente, o caso é dado como encerrado.

Leila Pereira, Abel Ferreira, Raphael Veiga e Weverton apoiaram publicamente Breno Lopes. A presidente do Palmeiras, inclusive, postou uma foto do gol do atacante na final da Libertadores-2020, vencida no Maracanã, por 1 a 0, contra o Santos, junto a uma mensagem de agradecimento.

O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors no dia 28, na Bombonera, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Antes disso, o time de Abel Ferreira enfrenta o Grêmio, na próxima quinta (21), no último compromisso antes da viagem à Argentina.

O que disseram Leila, Abel e os jogadores do Palmeiras:

Leila Pereira - "Palmeiras Campeão da Libertadores 2020!! Esta imagem estará para sempre em nossa memória e em nossos corações!! Gratidão Eterna e Apoio Incondicional!! Avanti Palestra!!"

Abel Fereira - "Sou o 1º a errar e o importante é que o Breno fez o gol da vitória, que era o que precisávamos. O primeiro a cometer erros sou eu, fui expulso algumas vezes por não controlar minhas emoções. Se bem que acho que estou diferente, bem melhor nesse aspecto, mas isso faz parte do futebol, as emoções."

Raphael Veiga - "Breno sempre trabalhou, um cara que é muito de grupo, se dedica, ajuda a gente como já ajudou em muitas vezes, decidiu o título da Copa Libertadores. Foi uma decisão de segundos que fazemos coisas que não queríamos, e depois vamos ficar com vontade de chutar a trave de raiva."

Weverton - "Não só Breno, mas todos os jogadores têm muito respeito pela torcida. A gente tem parceria incrível, torcedor sempre presente. Breno comemorou, desabafou, mas não pode jamais falar de desrespeito. Torcedor sabe o quanto a gente se entrega. No final, é tudo por eles, que se sintam bem. Hoje foi um grande gol do Breno, que nos deu três pontos."