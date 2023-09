RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vitória, ótima atuação e fim de um jejum de cinco anos sem vencer o clássico, 11 pontos dos últimos 18 disputados e uma reação que leva a torcida a ver chances mais palpáveis de deixar a zona de rebaixamento em breve. Esses foram alguns significados do 4 a 2 do Vasco sobre o Fluminense na tarde de sábado (16). Dois argentinos - um dentro e outro fora de campo - lideram a retomada cruz-maltina.

Ramón Díaz encontrou o Vasco na vice-lanterna, com 21% de aproveitamento, e melhorou o desempenho do time. Com ele, os vascaínos conquistaram 46% dos pontos.

Pablo Vegetti chegou para ser o homem-gol da equipe e não decepcionou: decisivo, balançou as redes quatro vezes e deu uma assistência em seis jogos.

Ramón, Vegetti e companhia terão sequência de confrontos diretos com equipes da parte de baixo da tabela nas próximas rodadas.

APROVEITAMENTO DOBRA

Até a chegada de Ramón Díaz, o Vasco era o 19º colocado e havia conquistado nove pontos de 42 possíveis. Possuía um aproveitamento de campanhas de rebaixamento: 21% em 14 jogos - mais de um terço da Série A.

Nos oitos jogos desde a estreia, o Cruz-Maltino conquistou pontuou mais em menos jogos: 11 pontos de 24 disputados. Um aproveitamento de 46%. A efeito de comparação, esta é a mesma porcentagem do Atlético-MG, o nono colocado, que briga por vaga na Libertadores.

Considerado o recorte mais recente, após as derrotas nos primeiros dois jogos com o novo comandante, o desempenho é ainda melhor: foram três vitórias importantes (Grêmio, Atlético-MG e Fluminense) e, fora de casa, dois empates (Red Bull Bragantino e Bahia) e uma derrota para o Palmeiras, que suou para vencer.

Vencer o Fluminense foi, provavelmente, o mais simbólico dos resultados de Díaz. Não apenas pela vitória em um clássico, mas pela forma como jogaram os vascaínos.

Agressiva, a equipe buscou o jogo, atuou de forma propositiva, e, mais que isso, soube explorar os espaços gerados pelo Flu: ciente dos avanços de Marcelo, o argentino escalou dois velocistas pela direita - Rossi e Puma Rodríguez -, e foi dali que a equipe gerou vários lances de perigo, dentre eles dois dos gols da vitória por 4 a 2.

"Sabíamos que Marcelo entrava muito para o meio e deixa os espaços nas costas, e sabíamos que precisávamos aproveitar essa situação para chegar ao gol. Os jogadores fizeram muito bem", afirmou Díaz.

Desde sua estreia, Vegetti é o mais decisivo da Série A

Quatro gols e uma assistência em seis partidas. Os números de Pablo Vegetti não somente ajudaram o Vasco a somar duas vitórias e dois empates nas últimas rodadas, mas fazem dele o jogador com mais participações em gols da Série A desde sua chegada, segundo a plataforma Sofascore.

Em média, Vegetti demora 93 minutos, ou seja, um jogo para participar de um gol para o Vasco, estatística que mostra como o camisa 99 pode ser essencial na reação cruz-maltina em um cenário sufocante da equipe na Série A.

Além disso, são 16 finalizações (8 em direção ao gol), 42 duelos vencidos pelo alto e um pênalti sofrido pelo argentino, aponta o Sofascore.

Considerado o fato de que quatro das cinco vitórias vascaínas no Brasileirão foram por um gol de diferença, o faro artilheiro do centroavante pode pesar na reta final para o time de Ramón Díaz escapar da degola.

SEQUÊNCIA CONTRA CONCORRENTES

O Vasco terá, nas próximas semanas, três confrontos diretos contra os rivais da zona de rebaixamento.

O primeiro deles, contra o Coritiba, será na quinta-feira (21), às 19h, em São Januário. O segundo, diante do América-MG, no dia 25 (segunda), às 20h, no Independência.

Por fim, novamente fora de casa, o Cruz-Maltino encara o Santos no dia 1º, na Vila Belmiro, às 16h.