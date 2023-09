SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o São Paulo, neste domingo (17), no Maracanã, proporcionou duas cenas marcantes na passagem do técnico Jorge Sampaoli pelo Flamengo.

O treinador flamenguista deixou o gramado do Maracanã e foi para o vestiário ainda com a bola rolando no primeiro tempo. O relógio marcava 50 minutos, e o árbitro Anderson Daronco havia marcado um impedimento do ataque do São Paulo.

Sampaoli acompanhou o segundo tempo até o apito final, mas, a caminho do vestiário, proporcionou uma nova cena curiosa. Ele chutou uma grade no túnel que liga os vestiários ao gramado.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico foi perguntado sobre o seu nervosismo após o duelo e a respeito do motivo de ter deixado o gramado precocemente no primeiro tempo.

"Creio que meu nervosismo, meu sentimento, está relacionado com o que acontece no campo, que é posterior e não anterior. Eu saí antes (no primeiro tempo) porque o quarto árbitro me disse 'acabou', então eu fui embora", disse Sampaoli.

FLAMENGO PERDE

Com a bola rolando, o Flamengo foi superado pelo São Paulo, por 1 a 0, com gol de Jonathan Calleri ainda no primeiro tempo.

A equipe carioca criou poucas chances claras de gol e quase não assustou o goleiro Rafael, do São Paulo.

Em desvantagem, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença no Morumbi para sair com o título da Copa do Brasil. Um triunfo por um tento de diferença levará a decisão para os pênaltis.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), em São Paulo.