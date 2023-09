SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O anúncio do público e renda da partida de ida da final da Copa do Brasil, neste domingo (17), foi motivo de vaias da torcida do Flamengo apesar de representar um recorde histórico no futebol brasileiro.

A renda bruta de R$ 26.343.300,00 é a maior da história entre clubes no futebol brasileiro.

A partida contou com a presença de 60.390 torcedores, que pagaram ingressos entre R$ 400 e R$ 4.500.

A torcida do Flamengo vaiou o anúncio da renda e, em seguida, entoou cânticos contra o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz.

Com a bola rolando, o Flamengo foi superado pelo São Paulo, por 1 a 0, com gol anotado por Calleri ainda no primeiro tempo da partida.

RECORDE

A marca alcançada na partida entre Flamengo e São Paulo neste domingo superou a do jogo entre Atlético-MG e Olímpia, em 2013, no duelo de volta da final da Libertadores.

Naquela ocasião, a renda bruta foi de R$ 14,2 milhões para um público pagante de 56.557 pessoas.

O Flamengo também está envolvido na terceira maior renda da história. Na Supercopa do Brasil deste ano, contra o Palmeiras, R$ 11,6 milhões foram arrecadados em duelo que contou com um público de 67.422 pessoas.