PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Todo dia de jogo do Inter no Beira-Rio, é como se um bat-sinal aparecesse no céu de Porto Alegre. O chamado não é para correr atrás de Coringa, Charada, Pinguim e companhia, mas para apoiar o time de seu coração. Atração para torcedores de todas as idades, o Batman Gaúcho, que no estádio se transforma em Batman Colorado, entra em ação.

A reportagem do UOL descobriu a identidade secreta do sósia de Bruce Wayne. Trata-se de Humberto Fernandes, de 49 anos, que adotou o personagem como forma de terapia para superar a morte de seu herói que não vestia capa: o pai.

O QUE ACONTECEU

A morte do pai de Humberto, Aroldo, aconteceu há mais de 20 anos, mas o sentimento que ele carrega é forte até hoje. Foi pelas mãos do pai que ele conheceu o Beira-Rio e o amor pelo Inter.

A perda deixou sequelas que foram superadas apenas por trás da máscara. Fã do Batman, ele viu semelhanças na história do personagem com a sua e resolveu vestir-se dele para ir aos jogos.

Humberto entrou em contato com o Internacional, recebeu autorização para ir ao estádio vestido com a fantasia que custou aproximadamente R$ 5 mil e também é usada em ações beneficentes e eventos para os quais é contratado.

Desde o primeiro jogo, diante do Independiente Medellín, neste ano, a receptividade foi muito positiva. Até mesmo o perfil oficial do clube nas redes sociais brincou com a presença do Cavaleiro das Trevas.

"Meu pai sempre foi meu parceiro, íamos nos jogos juntos, ele me ensinou a conviver com o futebol sem fanatismos, era uma pessoa muito boa, me mostrou valores, uma forma de levar a vida. Quando ele se foi, foi um choque muito grande. Eu tive que amadurecer muito rápido, fiquei sozinho com minha mãe, bloqueei muita coisa em mim. Depois de um tempo, como sempre fui fã do personagem, me inspirei. Eu já fazia cosplay, e então passei a ir nos jogos assim. Meu pai sempre foi meu super-herói, e o amor nunca morre, passe o tempo que passar", afirma Humberto.

FENÔMENO DE ACEITAÇÃO

No Beira-Rio, crianças, jovens, adultos, idosos, todos querem registrar momentos com o Batman Gaúcho, que faz questão de atender todo mundo sem cobrar nada.

Inclusive, é possível que ele participe de ações sociais com o clube no futuro, ao lado da mascote oficial, o Saci.

"O Batman não ri né, mas eu sim (risos). Quando o pessoal chega, fica meio assustado, mas logo estamos brincando com todo mundo. Eles comentam que eu sou mais simpático que os atores que fizeram o Batman. Uma vez, um torcedor perguntou quanto custava para tirar foto comigo, eu respondi: eu sou o Bruce Wayne, não preciso cobrar nada (risos). Na verdade, tem coisas que o dinheiro não paga, fazer trabalho voluntário, ver o sorriso de uma criança que agarra na tua perna e só quer teu abraço. Isso não tem preço", diz Humberto.

INSPIRAÇÃO PARA MULHER MARAVILHA, RIVAL NA LIBERTADORES

O Batman Gaúcho já serviu de inspiração para outro personagem do universo dos quadrinhos.

Amiga de Humberto, Day Wonder (nome artístico) costuma fazer Cosplay da Mulher Maravilha e torce para o Fluminense. Recentemente ela foi ao Maracanã tal qual a heroína.

Agora, com o duelo da semifinal da Libertadores entre os dois times, certamente cada partida terá um herói na torcida.

O Cavaleiro das Trevas está otimista na classificação do Inter e já está com projeto em andamento para ir à final no Maracanã.

"Passando pelo Fluminense, não consigo imaginar o Inter sem ser campeão. Os adversários é que têm a responsabilidade de mostrar trabalho, o Inter veio comendo pelas beiradas, incrédulo e chegou onde chegou. O Inter virou outro time na Libertadores", diz Humberto.