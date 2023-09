RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A renda recorde do Flamengo na final da Copa do Brasil ?R$ 26,3 milhões? é superior ao que o clube arrecadou nos jogos que fez em todo o Carioca 2023 ?pelo que consta nos documentos do clube.

No estadual deste ano, o Flamengo somou R$ 23,8 milhões em renda bruta de jogos, segundo o balancete financeiro mais recente, considerando 15 jogos do Carioca.

A arrecadação do jogo contra o São Paulo, inclusive, é mais do que o dobro do que o clube teve de renda na final da Copa do Brasil 2022, quando o Flamengo foi campeão. O segundo jogo contra o Corinthians teve renda bruta de R$ 11,1 milhões. Ao todo, o time rubro-negro embolsou R$ 24,5 milhões em rendas nos cinco jogos como mandante na Copa do Brasil do ano passado.

No primeiro semestre de 2023, o Flamengo já tinha somado R$ 62,8 milhões de renda bruta com jogos.

A final da Copa do Brasil, sozinha, foi o equivalente 42% do que o clube embolsou nesse quesito ao longo dos primeiros seis meses do ano.

Olhando para todo 2022, a renda recorde equivale a cerca de um quarto do que o Fla faturou com bilheteria no ano passado ?ainda de acordo com o balanço.

Para alcançar a renda de R$ 26,3 milhões, Flamengo e São Paulo teve um tíquete médio de R$ 436,21. Os ingressos variaram de R$ 400 a R$ 4,5 mil para o público em geral.

TORCIDA PAGOU E VAIOU

A torcida do Flamengo lotou o Maracanã na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, com os 60 mil pagantes.

Mas a galera mesmo se viu decepcionada ao proporcionar os R$ 26 milhões ao clube, tendo em troca uma atuação tão ruim.

Assim que os números da partida foram anunciados no Maracanã, a galera vaiou e emendou com xingamentos ao presidente Rodolfo Landim e ao vice de futebol, Marcos Braz.

POR QUE A BILHETERIA IMPORTA

Para o cotidiano do clube, a receita de bilheteria é importante porque ela entra de imediato nos cofres.

Da renda bruta, claro, são descontadas as despesas da operação da partida, descritas no borderô. Esse documento ainda não foi publicado pela CBF.

ELITIZAÇÃO

O Flamengo entende que havia demanda para cobrar ingressos tão caros ?tanto que o estádio estava cheio.

Mas, ao mesmo tempo, reconhece nos bastidores que ir ao estádio tem se tornado um privilégio de poucos.

Inclusive, isso afeta como o clube encara o programa de sócio-torcedor. A meta futura é turbinar ainda mais os benefícios e descontos dos planos que não sejam o de topo ?que dá preferência à compra dos ingressos para o estádio.