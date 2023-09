SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Breno Lopes acabou com a polêmica após sua comemoração na partida contra o Goiás e pediu desculpas à torcida do Palmeiras.

Atacante se reuniu com líderes da Mancha Verde na tarde desta segunda (18). Breno Lopes foi até a quadra da Mancha Verde, na Barra Funda, em São Paulo, e pediu desculpas por ter xingado e mostrado o dedo do meio aos torcedores após marcar o gol da vitória na última rodada do Brasileirão.

Jorge, atual presidente da Mancha Verde, apoiou o atleta: "Nós vamos cantar seu nome, empurrar o Palmeiras. Jogar em paz, tranquilo, peço que todo palmeirense esqueça. Vamos nos unir. Quem tá nervoso aí, é hora de se unir. Ele mostrou muita dignidade. Errou? Errou feio. Mas foi homem, explicou por que e pediu perdão. A gente aceita de coração. Todo mundo merece uma segunda chance".

Paulo Serdan, ex-presidente da agremiação, também estava presente na reunião.

"Fala, torcedor palmeirense. Vim aqui na quadra da Mancha me desculpar com todos que se sentiram ofendidos com o meu gesto no jogo contra o Goiás. Sempre defendi e honrei as cores do Palmeiras, nunca me achei superior à entidade. Meu sincero perdão. Foi uma semana muito turbulenta depois do clássico contra o Corinthians. Estava emocionalmente abalado e acabei tomando uma decisão muito equivocada. Estou totalmente arrependido e peço um voto de confiança. Isso jamais vai voltar a acontecer", disse Breno Lopes.