SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu, de virada, por 2 a 1 com o Bahia, nesta segunda-feira (18), em jogo movimentado na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os três gols saíram no segundo tempo. O Bahia abriu o placar com Camilo Cândido, levou o empate com Joaquim e tomou a virada do Santos no fim, com gol de Furch nos acréscimos. O Santos teve desempenho melhor no 3-5-2 do interino Marcelo Fernandes, mas desperdiçou muitas chances, principalmente no primeiro tempo. No fim, teve forças para reagir.

Com a vitória, o Santos segue na 17ª colocação, mas agora com 24 pontos. O Bahia é o 16º, com 25.

O Peixe voltará a campo para enfrentar o Vasco, no dia 1º de outubro, na Vila Belmiro. O Tricolor visitará o Flamengo, no dia 30 de setembro.

COMO FOI O JOGO

O interino Marcelo Fernandes fez mudanças decisivas no Santos, que entrou elétrico. O 3-5-2 com o lateral-esquerdo Dodô de zagueiro e Lucas Braga e Kevyson nas alas funcionou bem na Fonte Nova.

O Santos criou as principais chances no início da partida. Antes do relógio completar cinco minutos, o visitante chegou quatro vezes ao gol. Duas foram na trave, ambas de Marcos Leonardo, em lances anulados por impedimento. Jean Lucas e, novamente, Marcos Leonardo, pararam no goleiro Marcos Felipe.

Os santistas se mostraram bastante ansiosos e, consequentemente, pecaram na pontaria. O Bahia, então, equilibrou o jogo e também obrigou João Paulo a trabalhar. A partida esteve bem aberta e ficou lá e cá durante todo o tempo. A melhor chance foi com Yago Felipe, em chute bem colocado. O goleiro santista foi buscar no ângulo. Everaldo também chegou bem, mas João Basso fez corte providencial para manter o zero no placar.

No fim, em novo contra-ataque, o Santos ficou outra vez perto do gol. Lucas Lima tabelou com Soteldo e recebeu na pequena área, porém, bateu fraco de direita para Marcos Felipe agarrar. Apesar de movimentado, o placar manteve o zero a zero no intervalo.

Diferentemente da primeira etapa, o Bahia retornou do intervalo pressionando o Santos e abriu o placar rápido. O Peixe foi castigado após perder inúmeras chances e viu os donos da casa abrirem o placar de pé em pé. Em uma disputa na pequena área, a bola sobrou para Gilberto, que encontrou Camilo Cándido e chutou no canto de João Paulo, que falhou.

O jogo continuou aberto e o Santos arrancou um empate. O Peixe demorou para reagir após sofrer o gol e o Bahia ganhou campo, porém, em uma bola parada o Marcelo Fernandes apostou no que pareceu uma jogada ensaiada. Soteldo cobrou falta, Joaquim ajeitou e Marcos Leonardo fez de cabeça.

O Santos virou em boa mexida de Marcelo Fernandes. Após Marcos Leonardo se mostrar desgastado, o interino aposta em Furch e é recompensado. O Santos cobrou o escanteio e, novamente no jogo aéreo, Joaquim passou de cabeça para Furch desempatar. No fim, um milagre de João Paulo, aos 53 minutos. Biel recebeu no segundo pau e chutou para defesa fundamental de João Paulo.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Quase. Logo aos dois minutos, Jean Lucas puxou contra-ataque, driblou e parou em Marcos Felipe. No rebote, Soteldo chutou desviado para fora.

Quase de novo. No terceiro minuto, Marcos Leonardo desviou cobrança de escanteio de peito e Marcos Felipe, de novo, salvou o Bahia.

O Bahia chega. Aos 33 minutos, Yago Felipe chutou de longe e o goleiro João Paulo foi buscar no ângulo.

Ufa. Quando o placar marcava 39 jogados, Kevyson saiu jogando errado, e Everaldo invadiu a pequena área para marcar. João Basso, em desvio providencial, salvou o Santos.

Mais uma. Aos 44, Lucas Lima puxou contra-ataque e recebeu de volta de Soteldo frente a frente com Marcos Felipe, mas bateu fraco de direita para outra grande defesa do goleiro tricolor.

Bahia castiga. Aos 14 minutos, em uma disputa na pequena área, a bola sobra para Gilberto, que encontrou Camilo Cándido para chutar no canto do goleiro João Paulo, que falhou.

Empate. Aos 27 minutos, Soteldo cobrou falta, Joaquim ajeitou e Marcos Leonardo fez de cabeça no que pareceu uma jogada ensaiada do Santos.

Santos vira! Aos 48 minutos do segundo tempo, o Santos cobrou o escanteio e, novamente no jogo aéreo, Joaquim passou de cabeça para Furch desempatar. 2 a 1.

Milagre. Aos 53 minutos do segundo tempo, Biel recebeu no segundo pau e chutou para defesa fundamental de João Paulo.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel.

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Lab

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Gols: Camilo Cándido, aos 14min do 2º tempo (BAH), Marcos Leonardo, aos 27min do 2º tempo (SAN). Furch, aos 48min do 2º tempo (SAN)

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Acevedo, Yago Felipe (Lucas Mugni) e Thaciano; Ademir (Luciano Juba), Rafael Ratão (Biel) e Everaldo (Vinicius Mingotti). T.: Rogério Ceni

SANTOS

João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima (Nonato) e Kevyson (Júnior Caiçara); Soteldo (Dodi) e Marcos Leonardo (Furch). T.: Marcelo Fernandes