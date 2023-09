SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - A vitória do Santos por 2 a 1 contra o Bahia, na Fonte Nova, faz o Santos avaliar a efetivação do auxiliar Marcelo Fernandes.

O Santos não cogitava deixar Marcelo Fernandes em definitivo no comando, mas a virada sobre o Bahia faz o clube repensar.

A reportagem apurou que dirigentes não querem agir com o coração, mas que uma reavaliação será feita nesta terça-feira (19).

A preocupação do clube é frear esse momento de possível retomada de confiança com a chegada de um novo profissional. Marcelo Fernandes é muito querido pelos atletas e tem o apoio do elenco.

Por outro lado, o coordenador técnico Alexandre Gallo não quer decidir baseado apenas nesta vitória. Gallo centraliza a busca pelo substituto de Diego Aguirre e estava convicto da necessidade de ir ao mercado.

Só que uma imagem no apito final foi emblemática: todos os atletas abraçaram Marcelo, num claro sinal de aprovação. Em entrevista ao Premiere, Marcos Leonardo valorizou o auxiliar:

"O Marcelão [Marcelo Fernandes] assumiu a bronca, deu total confiança para a gente trabalhar e vencer. Agora é trabalhar para jogar em casa, que tenhamos uma linda festa na Vila. Precisaremos de todos".

Na coletiva de imprensa, porém, o auxiliar desconversou: "O que foi tratado pela diretoria e executivo de futebol é que eu viria como interino, e isso é perfeitamente normal para mim. Sabemos o que o clube pensa para as próximas rodadas e estou aqui para ajudar. Para mim é indiferente a posição. Onde eu estiver, vou dar tudo de mim para conseguir o melhor pelo clube que amo. A conversa foi bem clara, justa e objetiva. É isso que está acontecendo".

MUDANÇAS DECISIVAS

Marcelo Fernandes mudou o esquema tático para vencer o Bahia na Fonte Nova.

O auxiliar optou pelo 3-5-2, com o lateral-esquerdo Dodô como zagueiro e Kevyson e Lucas Braga nas alas. A ideia foi ter uma defesa mais sólida, mas com liberdade para Jean Lucas, Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo criarem.

O Santos dominou o início do primeiro tempo e teve chances para abrir o placar. O Bahia equilibrou as ações ainda na etapa inicial, voltou melhor do intervalo e fez 1 a 0. O Peixe encontrou forças para virar com dois gols de jogadas aéreas ensaiadas: cruzamentos no segundo pau para Joaquim. O zagueiro deu as assistências para Marcos Leonardo e Furch.

A superioridade tática do Santos em boa parte do jogo contra o Bahia de Rogério Ceni, somada ao apoio do elenco, pode fazer Marcelo Fernandes ser mais que um interino.