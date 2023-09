SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O reencontro de Luan com a torcida na Neo Química Arena foi marcado pelas vaias e pela amargura da lembrança da passagem do meio-campista pelo Corinthians.

A reação negativa da Fiel ao rever o jogador já era esperada assim que a presença de Luan no confronto foi confirmada pelo Grêmio. O jogador, mesmo sendo reserva, foi o destaque da arte de divulgação da partida publicada pelo clube tricolor gaúcho nas redes sociais.

Ele foi recepcionado com fortes vaias quando entrou no gramado junto dos companheiros para fazer o aquecimento. Antes de a bola rolar, o ex-camisa 7 do Corinthians evitava se aproximar das arquibancadas e ficava mais posicionado na faixa central do gramado.

Luan viu os torcedores do Corinthians comemorarem ironicamente seus gols durante a atividade. A provocação foi o único momento "amigável" que ele teve com a Fiel na partida, mas que durou pouco, já que ele foi alvo de hostilidade quando se dirigiu ao vestiário.

O meia foi acionado pelo técnico Renato Gaúcho aos 35 do segundo tempo e ouviu mais vaias. Ele entrou na reta final, quando o placar já estava empatado por 4 a 4.

Praticamente o estádio inteiro ecoou os mesmos xingamentos: "Luan, vai tomar no c*" e "Filho da p***". O jogador não reagiu a nenhum dos gritos.

Ele foi vaiado todas as vezes que pegou na bola e da arquibancada atiraram um tênis em sua direção quando foi cobrar um escanteio. Foram cerca de 20 minutos atuando no primeiro jogo contra o ex-clube após sua saída polêmica.

POSSÍVEL BATEDOR DE PÊNALTI

Luan poderia ter se tornado o protagonista da noite se o árbitro tivesse marcado pênalti contra o Corinthians no fim. Aos 47 do segundo tempo, os gremistas reclamaram de um toque no braço de Yuri Alberto dentro da área, mas Wilton Pereira Sampaio mandou o lance seguir e não foi chamado pelo VAR para revisão.

Renato Gaúcho confirmou que o camisa 7 poderia cobrar a penalidade. "Sim, ele é um dos batedores, sem dúvida alguma", afirmou o treinador ao 'Sportv'.

Ele ressaltou que Luan não provocaria o ex-clube. "Conversei bastante com ele durante a semana, mas não iria provocar ninguém mesmo se fizesse gol, até porque os jogadores do Corinthians gostam bastante dele. Ele é bom garoto", completou.

"Ele sabe que errou em alguns momentos, mas estava no fundo do poço. Se eu não tirasse dali, poderia até encerrar a carreira. Não coloquei hoje para provocar ninguém, pelo contrário, porque ele tem qualidade, sabia que podia ajudar. Estamos soltando aos poucos", disse Renato Gaúcho, ao Sportv.

Em julho, Luan foi agredido por torcedores organizados do Corinthians em um motel de São Paulo. Ele foi ameaçado de "coisa pior" se não rescindisse o contrato, o que foi o estopim para acelerar sua saída do clube. Ele acertou sua volta ao Grêmio na sequência.