SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Rodrigo Nestor foi mais uma vez decisivo para o São Paulo em uma final de campeonato. Foi do jovem revelado em Cotia o cruzamento na medida para Calleri marcar o gol que deu a vitória ao Tricolor sobre o Flamengo no último domingo (17), no Maracanã, na primeira final da Copa do Brasil.

Nestor chegou a sua sexta assistências na temporada com o passe para Calleri. Ele igualou a marca de 2021, mas está longe de sua melhor temporada: ano passado foram 11 passes para gol.

Em finais, o meia de 23 anos costuma deixar sua marca. Antes da Copa do Brasil, Nestor já havia dado assistências nas finais do Paulistão de 2021 e 2022; só na Copa Sul-Americana que ele passou em branco, quando o Tricolor foi derrotado.

Nestor tem 23 assistências pelo profissional do São Paulo, atrás apenas de Lucas (25) no atual elenco. A dupla também lidera o quesito entre todos os jogadores que saíram de Cotia.

Nos últimos dez anos, Nestor é o jogador revelado em Cotia com mais assistências pelo profissional: 23 em 174 partidas. Igor Gomes somou 17 em 212 jogos, Welington tem 10 em 103.

MATA-MATA

Nestor não tem bom retrospecto apenas em finais de campeonato. O meia avançou 20 vezes em disputas decisivas e foi eliminado somente sete.

Ele é o terceiro atleta do atual elenco com mais jogos de mata-mata disputados: 43. Luciano soma 45 e Arboleda 49, porém o meia tem 58% de aproveitamento contra 55% do camisa 10 e 48% do equatoriano.

Quando o São Paulo anunciou a contratação de James Rodríguez e Lucas, muito se falava do quarteto que os dois formariam com Luciano e Calleri. No entanto, na prática não foi o que ocorreu.

Nestor jamais perdeu a posição para o colombiano e se tornou um intruso no quarteto. Lucas, Luciano e Calleri chegaram a jogar juntos, mas foi o jovem de Cotia quem ficou com a vaga do lado esquerdo.

Recentemente, Luciano começou a perder a posição para que Lucas jogue centralizado. Com isso, como na final, Wellington Rato foi escalado pela direita.

De 'intruso', Nestor se viu titular incontestável de seu setor e somente Lucas e Calleri seguem tão titulares quanto ele no imaginário quarteto. Dorival elogiou o meia após a vitória sobre o Flamengo.

"Desde a minha chegada, Nestor começou a ter muita consistência, apresentou uma evolução e um crescimento muito bom, em razão disso é um jogador titular da equipe, como é o Luciano e o Michel. Por isso que o nosso time consegue manter uma boa produção em momentos difíceis e complicados", opinou Dorival.

BRASILEIRÃO

Antes da disputa da finalíssima da Copa do Brasil, o São Paulo tem outro compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (20), às 21h30, o Tricolor enfrenta o Fortaleza, no Morumbi, pela 24ª rodada.

E como o time de Dorival está focado na tentativa de conquistar a primeira Copa do Brasil da história, Nestor tem grande chance de ser preservado nesta quarta. No domingo (24), o São Paulo encara o Flamengo pela segunda partida da decisão, no Morumbi. Na ida, no Maracanã, o Tricolor ganhou por 1 a 0 e depende de um empate para ser campeão.