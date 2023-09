SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos segue em busca de um técnico mesmo depois da vitória por 2 a 1 sobre o Bahia. Após uma nova reunião, a diretoria definiu que Marcelo Fernandes seguirá como treinador interino.

Após uma reunião realizada nesta terça-feira (19), o Santos bateu o martelo e seguirá em busca de um novo treinador. Marcelo Fernandes animou a cúpula santista após o desempenho de ontem, na Arena Fonte Nova, mas, após uma análise mais fria, entende-se que é necessário ir ao mercado.

Marcelo Fernandes, porém, é visto como um plano B dentro do Santos. A diretoria tem negociação em andamento com um nome, ainda mantido em sigilo, mas, caso dê errado, o interino pode voltar a ser acionado. O próximo jogo do Santos é apenas em 1 de outubro, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

A reunião ocorreu após um pedido interno, após o jogo, para reavaliação sobre a busca por um novo técnico. O coordenador técnico Alexandre Gallo, porém, sugeriu uma definição de cabeça fria. Gallo centraliza a busca pelo substituto de Diego Aguirre e esteve convicto da necessidade de ir ao mercado.

Apesar da não efetivação, Marcelo Fernandes continuará tendo participação nos bastidores. O treinador interino tem identificação com o clube e estará no dia a dia do CT Rei Pelé.

Na coletiva de imprensa após o jogo contra o Bahia, o auxiliar explicou sobre seu futuro no Peixe e contou sobre uma conversa com membros da direção.

"O que foi tratado pela diretoria e executivo de futebol é que eu viria como interino, e isso é perfeitamente normal para mim. Sabemos o que o clube pensa para as próximas rodadas e estou aqui para ajudar. Para mim é indiferente a posição. Onde eu estiver, vou dar tudo de mim para conseguir o melhor pelo clube que amo. A conversa foi bem clara, justa e objetiva. É isso que está acontecendo".