SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil será sede de um dos torneios pré-olímpicos femininos de basquete. A CBB (Confederação Brasileira de Basketball) teve sucesso nessa tentativa e informou que Belém receberá um dos quatro campeonatos que valerão vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

"Estaremos todos juntos para mostrar Belém, para mostrar o Pará, a Amazônia e, acima de tudo, para colocar as nossas atletas, o basquete feminino, lá nas alturas", celebrou o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

A competição ocorrerá em fevereiro e ainda terá o chaveamento sorteado. Serão quatro torneios pré-olímpicos, cada um com quatro times. Três equipes de cada chave avançarão à disputa na capital francesa.

O campeonato olímpico de basquete terá 12 seleções, duas delas já definidas. Os Estados Unidos, donos do título mundial da modalidade, e a França, por ser a sede dos Jogos, estão classificados por antecipação.

Esses dois países, mesmo assim, estarão em torneios pré-olímpicos. Isso significa que a chave em que cada um deles cair terá um classificado previamente estabelecido, com duas vagas em jogo para os outros três.

O Brasil ganhou o direito de participar de uma das quatro disputas pré-olímpicas com a vitória continental na AmeriCup, em julho, no México. As comandadas do técnico José Neto tentam agora, jogando em casa, confirmar presença em Paris.