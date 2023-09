RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo entrou na semana decisiva para tentar ter Arrascaeta e Luiz Araújo no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no domingo. Com lesões consideradas graves, os dois vão para o tudo ou nada para acelerar a recuperação e ficar pelo menos no banco de reservas no Morumbi.

Ambos tiveram uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e são desfalques desde 26 de agosto.

Arrascaeta e Luiz Araújo já fazem atividade em campo e com bola, mas acompanhados pelo fisioterapeuta. Eles ainda não treinaram com o grupo.

O clube entende que poderá usar os dois no sacrifício dada a importância do jogo e a derrota por 1 a 0 na ida.

Arrascaeta vem fazendo tratamento em todos os turnos para ficar disponível o quanto antes. Ele conta com acompanhamento também em casa.

O prazo inicial de recuperação da lesão seria de três meses, mas o Fla teve apenas quatro semanas para preparar os jogadores.

OUTROS LESIONADOS

Gabigol, que deixou o gramado com dores na coxa direita, se reapresentou normalmente e fez atividade regenerativa na academia. Ele está suspenso contra o Goiás e terá a semana livre para treinar.

Já Filipe Luís está na mesma situação de Arrascaeta e Luiz Araújo. Por isso, ainda não tem presença garantida no segundo jogo da final.

Allan está fora da decisão após lesionar o pé.

Antes de enfrentar novamente o São Paulo, o Flamengo ainda joga contra o Goiás nesta quarta-feira, 19h, Estádio Hailé Pinheiro.