SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emerson de Almeida Ferreira, árbitro de vídeo na partida entre Corinthians x Grêmio -que gerou muita polêmica por um pênalti não marcado-, também errou em duelo entre Palmeiras x São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, e foi punido.

Emerson foi afastado após clássico entre Palmeiras e São Paulo. Na ocasião, ele era o VAR da partida e não checou um impedimento na origem do lance do gol do Tricolor, na derrota por 2 a 1, mas que levou a decisão para os pênaltis.

Calleri, em posição de impedimento, foi derrubado por Gustavo Gómez. Emerson chamou o árbitro de campo para a revisão, mas não checou a posição do atacante na jogada.

"O árbitro assistente de vídeo deveria ter observado os melhores ângulos disponíveis. Em lances ajustados, a linha virtual deve ser utilizada para a confirmação da decisão de campo", disse a CBF à época admitindo o erro de Emerson.

O árbitro foi retirado da rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, e ficou na 'geladeira' da CBF.

O NOVO ERRO

A CBF considerou que o árbitro de campo, Wilton Pereira Sampaio, e o VAR, Emerson de Almeida Ferreira, erraram ao não marcar pênalti no lance em que a bola toca no braço de Yuri Alberto dentro da área do Corinthians.

"O atleta número 9 da equipe de branco e preto [Yuri], em ação de bloqueio, com o braço em posição anti-natural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço, nesta ação, caracteriza infração de pênalti. Portanto, uma penalidade devia ser marcada no campo de jogo e, quando não marcada, o VAR deveria recomendar a revisão", diz o áudio de Pericles Bassols, gerente do VAR na CBF.

O confronto terminou empatado por 4 a 4 na Neo Química Arena.

A comissão de arbitragem da CBF afastou os árbitros envolvidos. A medida envolve, inclusive, o VAR, Emerson de Almeida Ferreira, e o árbitro principal, Wilton Pereira Sampaio, que esteve na última Copa do Mundo.