RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi até uma delegacia para prestar depoimento depois da briga que se envolveu em um shopping no Rio de Janeiro. O torcedor envolvido também foi ao local.

Os dois se apresentaram na na 16ª delegacia policial (Barra da Tijuca). Braz foi encaminhado para lá depois de deixar o Barra Shopping.

Leandro Campos da Silveira Gonçalves Junior, de 22 anos, é entregador de aplicativo e estava trabalhando. Ele não aparece cobrando o dirigente em vídeo que vazou nas redes sociais.

Após a confusão, Leandro foi ao hospital Lourenço Jorge e de lá se dirigiu à delegacia. Ele está acompanhado de um advogado, da mãe, outros parentes e de um dos dois torcedores que foram cobrar Marcos Braz.

Marcos Braz ficou preso por algum tempo dentro da loja e saiu ao lado de policiais e seguranças. O dirigente estava com a filha quando foi abordado por torcedores, que cobraram a saída de Sampaoli, entre outros.

Segundo Braz, ele foi xingado. Na sequência, o vice de futebol do Flamengo e seu segurança saíram e bateram somente no entregador. Durante a confusão, ele deu uma mordida na virilha do homem.

A reportagem procurou Marcos Braz e o Flamengo, mas não obteve resposta.

Em contato com a reportagem, o Barra Shopping informou apenas que a administração foi acionada.

"A administração do shopping informa que foi acionada na tarde de hoje devido a um desentendimento entre clientes. O shopping informa ainda que está prestando todo o apoio aos envolvidos e que permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com a apuração dos fatos", disse a nota.