SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bragantino controlou o América-MG no Independência e, mesmo com um pênalti cometido no fim, contou com defesa do goleiro Cleiton para vencer o adversário, nesta terça-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acabou em 2 a 0 para os paulistas.

Jadsom Silva marcou ainda no 1º tempo do duelo, que teve Mastriani como vilão ao desperdiçar uma penalidade nos acréscimos da etapa final.

O erro murchou completamente o América-MG, e Lucas Evangelista completou o placar pouco tempo depois em contra-ataque.

O resultado deixa o Bragantino na 3ª posição do Brasileirão com 42 pontos, atrás apenas de Palmeiras (44 pontos) e Botafogo (51 pontos). Os paulistas ultrapassaram Flamengo e Grêmio -que têm um duelo a menos na tabela.

O América-MG, por outro lado, segue na vice-lanterna com apenas 17 pontos e cada vez mais longe do Goiás, que é o primeiro time fora do Z4 com 25 pontos.

O JOGO

O Bragantino não se intimidou jogando fora de casa e manteve a intensidade durante todo o jogo. Já o América-MG apresentou dificuldades em manter a posse de bola e sofreu com problemas na posse de bola defensiva.

A superioridade dos paulistas ficou evidente aos 36 minutos do 1° tempo, quando Jadsom marcou. Ele aproveitou o rebote de um chute de Vitinho para marcar o primeiro gol da partida

Na segunda etapa, o ritmo das duas equipes caiu e só contou com tensão (e polêmica) nos acréscimos: após revisão no VAR, foi marcado um pênalti para o América-MG por mão na bola de um defensor do Bragantino.

Mastriani chamou a responsabilidade, mas perdeu: o atacante chutou rasteiro e no meio do gol, facilitando a defesa de Cleiton.

No último lance do jogo, Lucas Evangelista aproveitou uma sobra de pancada de Laquintana e fechou a conta para o Bragantino com um arremate cruzado.