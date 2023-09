SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não há mais ingressos para torcedores do Palmeiras na partida contra o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, na La Bombonera.

A reportagem apurou que todos os ingressos que o Boca destinou ao Palmeiras se esgotaram em questões de segundos ?foram cerca de dois mil ingressos.

A reportagem também soube que a oferta era muito inferior à procura. Alguns palmeirenses que compraram passagem para a Argentina não conseguiram comprar as entradas.

Os sócios Avanti tinham prioridade na compra. A venda foi realizada de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Por determinação do clube mandante, no acesso a La Bombonera, haverá checagem de ingresso e documento para conferência de mesma titularidade.

Boca promete adotar esta conduta em caráter de reciprocidade, em função de o acesso ao Allianz Parque ocorrer por meio de biometria facial, inclusive no setor visitante.

Após garantir o ingresso virtualmente, o sócio-torcedor deverá retirar o bilhete físico, mediante apresentação do comprovante impresso gerado no momento da compra e recebido por e-mail, nas bilheterias do Portão B do Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP). A retirada acontecerá entre os dias 21 e 23 de setembro, das 10h às 17h - não serão aceitos prints ou fotos do comprovante.

O jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores entre Boca Juniors x Palmeiras acontece no dia 28/09, às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera. A volta será realizada no dia 5/10, no Allianz Parque, no mesmo horário.