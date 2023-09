SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Union Berlin por 1 a 0, nesta quarta-feira (20), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela primeira rodada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Jude Bellingham marcou o gol do Real Madrid, aos 48 minutos do segundo tempo.

O Union Berlin fez nesta quarta seu primeiro jogo em Champions League na história. O time fundado há 117 anos já participou de torneios inferiores na escala continental, como Liga Europa e Liga Conferência.

Além de espanhóis e alemães, o Grupo C ainda tem Napoli e Braga. As duas equipes estreiam na Champions ainda hoje, a partir das 16h (de Brasília).

Os dois times voltam à campo pelo torneio continental em 03 de outubro. O Real visita o Napoli, enquanto o Union Berlin recebe o Braga.

O JOGO

Uma das melhores defesas da Alemanha mostrou que está pronta para complicar gigantes europeus. Time que menos sofreu gols na última Bundesliga, o Union Berlin foi a Madri focado em não ser vazado. A equipe de Urs Fischer se posicionou num 5-4-1 sem bola, cedendo poucos espaços ao Real.

O time espanhol sentiu falta dos dribles de Vinícius Jr. na etapa inicial. A habilidade do brasileiro, que está lesionado, poderia ser um recurso para furar a retranca do Union Berlin. A equipe da casa só acertou o alvo uma vez, sem exigir defesas difíceis de Ronnow.

Rodrygo cresceu de produção no segundo tempo e assumiu protagonismo nos melhores momentos do Real. O time da casa intensificou o ritmo na etapa final. O brasileiro apareceu com três finalizações perigosas e gerou chance clara para Joselu. A bola teimou em não entrar até os acréscimos.

Bellingham salvou o Real Madrid de novo. O inglês manteve a fase artilheira que vive desde a chegada ao clube espanhol -agora são seis gols em seis jogos. O meia mostrou oportunismo e deu a vitória ao seu time, balançando as redes aos 48 do segundo tempo.