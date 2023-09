SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro brasileiro Anderson Daronco apitará um jogo do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita.

O gaúcho embarca nesta quarta-feira (20) para atuar na partida entre Al-Nassr e Al-Ahli, sexta-feira (22), às 15h (de Brasília).

Daronco irá acompanhado dos assistentes Rafael Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA).

A solicitação para a escalação de árbitros internacionais no Campeonato Saudita é feita entre a Confederação Asiática e a Conmebol, que indica o nome.

Antes de Daronco, o catarinense Ramon Abatti Abel já tinha apitado um jogo na Arábia neste ano: o confronto entre Al-Hilal e Al-Ettifaq.

O jogo mais recente de Daronco em torneios nacionais foi o jogo de ida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã.

Os dois assistentes já voltam depois do jogo sabendo que estão escalados para partidas do Brasileirão logo em seguida. Luanderson está no América-MG x Vasco, segunda-feira (25), enquanto Rafael atuará no São Paulo x Coritiba de quarta-feira (27).