SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos decidiu manter o técnico interino Marcelo Fernandes diante do jogo contra o Vasco, no dia 1 de outubro, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto negocia com um nome ainda mantido em sigilo, a diretoria do Peixe optou por confiar no trabalho de Marcelo Fernandes. O treinador estará à frente do CT Rei Pelé enquanto as negociações por um novo treinador não se encerrarem.

Como o UOL havia publicado, o plano A do Peixe demonstra uma negociação difícil e delicada. Apesar disso, a direção manterá as conversas quente e ainda planeja trazer um treinador.

O bom relacionamento e apoio do elenco após o jogo contra o Bahia foi levado em consideração. Após a vitória sobre o Bahia, os jogadores fizeram festa com Marcelo Fernandes no gramado e deram voto de confiança ao treinador.

