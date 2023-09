RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, disse que sofre pressão da família para deixar o cargo e que já tomou uma decisão.

Braz revelou que a mãe dele pede para ele deixar o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo.

"A pressão da minha mãe tem muito tempo, eu não vou sair. Já falei pra ela, há muito tempo, não é de agora não, antes das ameaças", afirmou o dirigente.

PRESSÃO NO CLUBE

O peso evidente do episódio foi reforçado pela precaução do Flamengo de tirar todas as marcas dos patrocinadores da sala de coletivas. Macos Braz entende que o impacto negativo na Gávea não passará disso.

"Quem determina a minha continuidade ou não é o presidente Rodolfo Landim. E, ao que me consta, estaremos juntos em 2024. E antes de 2024 temos muita coisa para fazer neste ano."

Marcos Braz garantiu que saber lidar com as pressões de seu cargo, mas que não está preparado para lidar com ameaças ao lado de sua filha.

"Eu sei da pressão, dos questionamentos e das situações políticas. Eu sou preparado para estar no cargo. Mas, para o que aconteceu, eu não me preparei. Para ser ameaçado do lado da minha filha e ela sendo ameaçada também verbalmente, in loco? Peço desculpas pelo transtorno que causei, não para ele (torcedor). Peço desculpas aos pares da diretoria e à torcida do Flamengo", emendou.