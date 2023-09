SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians irá estrear seu uniforme novo, nesta sexta-feira (22), em jogo contra o Botafogo, às 20h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

A terceira camisa é inspirada no movimento histórico das Diretas Já.

Na parte interna da gola da camisa aparece a inscrição com o local e a data do comício: "Vale do Anhangabaú - São Paulo/SP - 16 abril 1984"

Jogadores e artistas participaram do ensaio fotográfico. São eles: Cássio, Renato Augusto, Yuri Alberto, Gabi Zanotti, Luana Bertolucci e Grazi; Mc Hariel; o ídolo Zé Maria; o paraskatista Vinícius Sardi e os influenciadores Vinicius Santana e Tati Nefertari.

Com a cor amarela, o Corinthians enfrenta o Botafogo, em casa, almejando subir na tabela e lutar para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra está com 27 pontos na 13ª colocação, três pontos acima do grupo da degola.

O Botafogo, por sua vez, tenta se recuperar. Líder do Brasileirão com sete pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o time carioca vem de derrotas para Atlético-MG e Flamengo.

DEMOCRACIA CORINTIANA

Na década de 80, todas as decisões do clube eram submetidas a votos de jogadores e funcionários, o que ficou conhecido como Democracia Corintiana.

Além disso, o time se manifestava contrário à ditadura militar e a favor do retorno da democracia no Brasil.

Em 16 de abril de 1984, jogadores, artistas e jornalistas, vestindo amarelo, participaram de um comício, no Vale do Anhangabaú, pedindo a volta das eleições diretas no país.

Os ídolos e líderes da Democracia Corintiana Sócrates, Vladimir e Casagrande foram alguns dos que participaram do evento.