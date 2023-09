RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em reencontro com a torcida, o Vasco deu show e goleou o Coritiba por 5 a 1 nesta quinta-feira (21), em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Vasco foram marcados por Zé Gabriel, Rossi, Vegetti (duas vezes) e Gabriel Pec, enquanto o Coritiba descontou com Sebastián Gómez.

Com o resultado, o Vasco chega aos 23 pontos e respira um pouco mais aliviado, mas ainda segue na zona de rebaixamento da competição. O clube ocupa a 18ª posição, com dois pontos de distância ao Bahia (primeiro clube fora do Z4).

Já o Coritiba segue afundado na lanterna com 14 pontos e sem vencer há seis jogos.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (1 de outubro), pela rodada seguinte do Brasileirão. O Cruzmaltino vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, enquanto o Coxa disputa um clássico contra o Athletico-PR no Couto Pereira.

A partida marcou a reabertura do São Januário para a torcida vascaína após 90 dias de punição. Teve muita festa nas arquibancadas neste retorno, com direito à queima de fogos, bandeirões e mosaico em 3D escrito "Resistiremos" - em forma de protesto contra o racismo.

O JOGO

O Vasco controlou as ações no início e logo chegou ao primeiro gol. Principalmente através de Payet, que ficou responsável por articular as jogadas, os mandantes conseguiram boas chances e inauguraram o marcador com 8 minutos de jogo.

O Vasco seguiu pressionando e fez o segundo com dobradinha de Payet e Rossi. Após abrir o placar, as jogadas da equipe de Ramon Díaz pareciam fluir ainda mais. E o mais importante: praticamente sem levar sustos do Coritiba.

O Coritiba esboçou reação, mas defesa do Vasco foi bem. O ataque vascaíno encaixou com os novos reforços, então, a principal cobrança da torcida era o ajuste do criticado setor defensivo - que passou bem mais segurança hoje. Já pelo lado dos alviverdes, faltou eficiência nas finalizações.

Volta tranquila do intervalo. Com menos de 20 minutos de segundo tempo, os Cruzmaltinos não só decretaram a vitória, como ampliaram para 4x0 e deixaram a torcida ainda mais empolgada em São Januário. Ainda deu tempo de sair o 5º gol, com Gabriel Pec.

Contratação certeira, Vegetti manteve destaque. No segundo tempo, o artilheiro argentino entrou em ação e balançou a rede duas vezes, chegando a 6 gols em 7 partidas pelo clube desde a sua chegada em agosto.

Apesar da derrota, teve estreia de peso no Coritiba. Jesé Rodríguez, ex-Real Madrid e PSG, entrou no segundo tempo e fez seu primeiro jogo pelo clube paranaense. Outros reforços europeus da janela, Slimani e Samaris estiveram em campo pela segunda oportunidade.

GOLS E DESTAQUES

Sequência inacreditável: Três chutes de Pumita e três defesas de Gabriel. O goleiro do Coxa espalmou um cabeceio do lateral-direito uruguaio e depois salvou dois rebotes distintos, sendo um deles à queima-roupa.

1x0: Vasco abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. Payet cobrou escanteio e a defesa do Coritiba afastou. A bola sobrou para Rossi, que jogou de novo na área e Zé Gabriel subiu sozinho para cabecear para o fundo dao gol.

2x0: Sem dificuldades, Rossi ampliou para o Vasco. Aos 33 da primeira etapa, Paulinho lançou Rossi na grande área, que fez o pivô e tabelou com Payet, apenas escorando para o gol na sequência.

3x0: Vegetti fez o terceiro. Aos 4 minutos do segundo tempo, Paulinho fez boa jogada, carregou a bola até o bico da grande área e cruzou para Vegetti, que executou belo domínio de peito e estufou as redes. O bandeira chegou a marcar impedimento do atacante no lance, mas o VAR confirmou o gol após revisar o lance.

4x0: Mais um de Vegetti e goleada sacramentada. Lucas Piton cruzou para Vegetti, que deu cabeceio de manual para superar o goleiro do Coxa.

Gabriel impede gol de Pumita de novo. Mesmo com a vantagem, o uruguaio queria o gol e quase marcou em cobrança de falta, mas o camisa 1 do Coxa estava atento e fez grande defesa.

4x1: Coritiba diminuiu com Gómez. Moreno finalizou errado após cruzamento, mas Gómez aproveitou a sobra no meio da grande área e finalizou no alto, sem chances para Léo Jardim.

5x1: Gabriel Pec entrou e já fez mais um para o Vasco. Após boa jogada pela esquerda, Marlon Gomes invadiu a área e cruzou rasteiro para Pec desviar.

FICHA TÉCNICA

VASCO 5 x 1 CORITIBA

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Léo Pelé, Medel, Lucas Piton; Paulinho, Zé Gabriel (Jair), Praxedes (Marlon Gomes); Rossi (Orellano), Payet (Gabriel Pec) e Vegetti (Sebastián Ferreira). Técnico: Ramon Díaz

CORITIBA

Gabriel; Hayner (Natanael), Kuscevic, Thiago Dombroski, Jamerson (Victor Luís); Samaris (Willian Farias), Fransérgio (Andrey), S. Gómez; Marcelino Moreno, Robson (Jesé Rodríguez) e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Sebastián Ferreira (Vasco); Samaris, Willian Farias, Kuscevic e Natanael (Coritiba)

Gols: Zé Gabriel (aos 8 minutos do primeiro tempo), Rossi (aos 33 minutos do primeiro tempo), Vegetti (aos 4 e aos 17 minutos do segundo tempo), Gómez (aos 34 minutos do segundo tempo) e Gabriel Pec (aos 35 minutos do segundo tempo)