SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR marcou no fim, venceu o Inter por 2 a 1, nesta quinta-feira (21), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), e tirou o Flamengo do G6 do Campeonato Brasileiro.

Erick e Alex Santana marcaram os gols do time da casa. De Pena fez para o Colorado.

O Furacão chegou aos 40 pontos e desbancou o Fla no saldo de gols. As equipes empatam na pontuação e no número de vitórias, mas o Athletico leva a melhor no critério de desempate seguinte por 10 a 6.

Vitor Roque se lesionou ainda no primeiro tempo e foi substituído de maca. Ele sofreu entrada dura de Nico Hernández e não conseguiu seguir no jogo.

Já o Inter estacionou nos 29 e está em 12º.

O Colorado volta a campo na quarta (27) para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, pela ida da semi da Libertadores. Já o Athletico enfrenta o Coritiba no domingo, pelo Brasileirão.

O JOGO

O Athletico perdeu Madson e Vitor Roque por lesão logo nos primeiros 11 minutos de jogo. O time da casa superou a adversidade e abriu o placar aos 23 minutos.

O Internacional empatou aos 35 minutos do primeiro tempo em vacilo de Fernandinho. O volante cometeu um erro de saída de bola.

O jogo ficou aberto na etapa final. O goleiro Léo Linck fez grandes defesas para parar o ataque colorado, enquanto o Furacão acertou duas vezes a trave.

Alex Santana decidiu aos 45 minutos do segundo tempo. O uruguaio Canobbio acertou um grande levantamento da intermediária, Alex Santana cabeceou entre dois marcadores e Rochet até tocou na bola, mas não evitou o gol da vitória do time paranaense.