SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou, na manhã desta sexta-feira (22), os 11 candidatos ao Prêmio Puskás. A lista conta com dois nomes brasileiros: Bia Zaneratto e Guilherme Madruga.

Para escolher os candidatos, a entidade considerou gols marcados entre 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023.

Bia Zaneratto entrou na lista pelo gol marcado na estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo deste ano, contra o Panamá, após jogada trabalhada da equipe.

Guilherme Madruga, por sua vez, está entre os candidatos pelo gol marcado pelo Botafogo-SP contra o Novorizontino, em jogo válido pela Série B deste ano. Na ocasião, ele acertou uma bicicleta de fora da área.

O Brasil é o único país com dois representantes na lista. Ao todo, oito homens e três mulheres compõem os candidatos.

A votação para eleger o vencedor será feita por duas metades: um conselho técnico de ex-jogadores e votos online de torcedores. Ambos os grupos têm o mesmo peso na votação, ou seja, 50%. Os fãs podem votar no site da Fifa até o dia 10 de outubro.

O vencedor será conhecido durante a cerimônia do "The Best". O evento ainda não tem data marcada.

Quem são os candidatos ao Prêmio Puskás?

Bia Zaneratto (Palmeiras e seleção brasileira)

Guilherme Madruga (Botafogo-SP)

Álvaro Barreal (FC Cincinnati)

Linda Caicedo (Real Madrid e seleção colombiana)

Júlio Enciso (Brighton)

Seong-jin Kang (Seleção sul-coreana sub-20)

Sam Kerr (Chelsea e seleção australiana)

Brian Lozano (Atlas)

Iván Morante (Ibiza)

Nuno Santos (Sporting)

Askhat Tagybergen (seleção cazaque)