RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Braz será processado nas esfera cível e criminal, é o que afirma Ani Luizi Maxima de Oliveira, advogada de Leandro Gonçalves Júnior, torcedor do Flamengo que se envolveu em uma briga com o vice-presidente rubro-negro.

"Meu cliente vai representar criminalmente contra o Marcos Braz e seu amigo André, que também o agrediu. E na esfera cível em razão de todo o constrangimento que vem passando", disse a advogada.

Ela acompanhou Leandro em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (22).

No evento, o torcedor do Flamengo negou que tenha ameaçado Marcos Braz ou a filha dele, o que vai de encontro à versão do dirigente.

"O fato curioso é que, por que, em nenhum momento, ele entrou em contato com a segurança do shopping ou com a polícia, já que estava se sentindo ameaçado? Meu cliente jamais me ameaçou. No próprio depoimento, ele diz que 'foi indo em direção a ele', o que prova que ele começou as vias de fato", disse Ani Luizi.

"Agora, meu cliente vai representar criminalmente contra o Marcos Braz e seu amigo André, que também o agrediu, proferindo chutes em sua cabeça. E na esfera cível em razão de todo o constrangimento que vem passando. Meu cliente está impossibilitado de trabalhar, com medo de andar nas ruas. Esse caso tomou uma proporção tão grande que a gente não sabe o que pode acontecer. Ele precisa do trabalho dele, é o sustento dele", completou.

*

O QUE MAIS ELA FALOU?

*Filha de Marcos Braz*

"No momento [da briga], não estava. Ela estava no shopping, porém, não estava no local. Consegui falar com três testemunhas, muita gente se disponibilizando para testemunhar a favor do Leandro. Pessoal que estavam passeando no shopping e até lojistas, que informaram que, no momento da confusão, a filha não estava com ele. Estava somente ele e o amigo André".

*Amigo de Marcos Braz*

"Nos vídeos, aprece meu cliente deitado e ele dando chutes na cabeça do meu cliente. Ele fica até meio desnorteado e, graças a Deus, os seguranças vieram e cessaram as agressões".

*Teme que o processo possa ser abafado?*

"De certa forma, sim, até pela vulnerabilidade social do meu cliente em relação ao dirigente e vereador. Mas estamos com todas as provas possíveis, testemunhas, o R.O. [registro de ocorrência] do Leandro, o R.O. do Braz e esperamos que a justiça seja feita".

*Houve falha na segurança do shopping?*

"Acredito que não, porque, pelas testemunhas com as quais conversei, ele não foi ameaçado. A todo momento, os torcedores reivindicaram a situação do time. Ameaça não houve. O BarraShopping, o que mais tem, é segurança. É shopping de alto padrão. Se algum momento ele, realmente, estivesse sendo coagido, a segurança ia intervir e não esperar acontecer toda essa situação".

*Postura do Flamengo e do Marcos Braz*

"Absurdo, na verdade, mas já estávamos preparados para essa situação. Porém, as imagens vão mostrar que não foi nada disso que aconteceu. Tem uma parte do depoimento que ele diz: 'fui indo em direção a ele'. Em que sentido ele iria na direção do meu cliente se não quisesse entrar em vias de fato?".

*Associação com torcida organizada? *

"Não. Não faz parte de torcida organizada. Tem conhecidos, mas não faz parte".