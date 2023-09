SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou nesta sexta-feira (22) os indicados ao Prêmio Puskás, oferecido ao autor do gol mais bonito da temporada. A entidade selecionou 11 lances, dois deles protagonizados por brasileiros.

Uma dessas jogadas é o tento anotado por Bia Zaneratto na vitória da seleção sobre o Panamá, na primeira rodada da Copa do Mundo feminina. Foi uma bela construção coletiva, com toques rápidos, o último deles um calcanhar de Ary Borges que deixou a atacante livre para marcar.

Também concorre Guilherme Madruga, do Botafogo-SP. Em junho, com uma bicicleta de fora da área, ele definiu a vitória por 1 a 0 de sua equipe sobre o Novorizontino, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Os outros indicados são Álvaro Barreal (FC Cincinnati), Linda Caicedo (Colômbia), Julio Enciso (Brighton), Seong-jin Kang (Coreia do Sul sub-20), Sam Kerr (Austrália), Brian Lozano (Atlas), Iván Morante (Ibiza), Nuno Santos (Sporting) e Ashkat Tagybergen (Cazaquistão).

Estavam elegíveis autores de gols marcados entre 19 de dezembro de 2022 ?dia seguinte à final da Copa do Mundo masculino? e 20 de agosto. Por conta da data atípica do Mundial, a Fifa precisou ajustar o período de avaliação para o prêmio.

Os 11 gols serão agora submetidos a votação popular, com prazo até 10 de outubro. O peso dessa votação é igual ao do corpo técnico da entidade. O vencedor será conhecido na cerimônia The Best, ainda sem data definida, que vai celebrar os grandes nomes da temporada.