SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Walewska Oliveira será velada e sepultada neste sábado (23), em Belo Horizonte, cidade onde nasceu. A campeã olímpica morreu nesta quinta-feira (21), aos 43 anos, após cair do 17º andar do prédio em que vivia, na Bela Vista, em São Paulo.

O velório terá início às 6h e o sepultamento será às 10h. Ambas as cerimônias acontecerão no Bosque da Esperança Cemitério Parque.

O QUE ACONTECEU

O UOL teve acesso nesta sexta-feira (22) ao boletim de ocorrência da morte de Walewska.

O documento diz que, de acordo com a gestora do prédio, a campeã olímpica de vôlei caiu do 17º andar na região do bairro Jardins, em São Paulo.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, uma carta de despedida foi encontrada dentro de uma pasta sobre a mesa em que Walewska estava. Uma garrafa de vinho, uma taça e um celular também foram encontrados. O local é uma área de lazer do edifício.

De acordo com as autoridades, o caso é investigado como suicídio.

Uma unidade de resgate tentou reanimar a ex-jogadora, mas foi declarada a morte no local. Walewska morreu nesta quinta-feira aos 43 anos.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

QUEM FOI WAL

Wal, como era conhecida, faturou o ouro olímpico em Pequim-2008. Antes, ela fez parte do elenco brasileiro que foi bronze em Sydney-2000.

Em clubes brasileiros, a central se destacou por Rexona/Ades, Vôlei Amil e Dentil Praia Clube. No exterior, atuou por Sirio Perugia (Itália), Grupo 2002 Murcia (Espanha) e VC Zarechie Odintsovo (Rússia).

A brasileira se aposentou das quadras no ano passado e, nos últimos tempos, apostava em lançamento de produtos envolvendo liderança e alta performance.