SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Nassr venceu o Al Ahli por 4 a 3 em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Saudita. O jogo foi realizado no Al-Awwal Park, na Arábia Saudita, e contou com a presença de Anderson Daronco como árbitro da partida, além dos assistentes Rafael da Silva Alves e Luanderson Lima dos Santos.

Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca foram os grandes destaques da partida, com dois gols cada.

Pelo Al-Ahli, Kessié, Mahrez e Al-Buraikan descontaram.

Com a vitória, o Al Nassr chega à sua quinta vitória seguida e sobe para a quinta posição na tabela, com 15 pontos. Já o Al-Ahli cai para sexto lugar, com a mesma colocação e menor saldo de gols.

POR QUE DARONCO APITOU O JOGO

A solicitação para a escalação de árbitros internacionais no Campeonato Saudita é feita entre a Confederação Asiática e a Conmebol, que indica o nome.

Antes de Daronco, o catarinense Ramon Abatti Abel já tinha apitado um jogo na Arábia neste ano: o confronto entre Al Hilal e Al Ettifaq.

COMO FOI O JOGO

O Al Nassr começou a partida com tudo e abriu boa vantagem logo aos quatro minutos, com gol de Cristiano Ronaldo. Oito minutos depois, Talisca ampliou para os donos da casa com um belo chute de canhota que bateu no travessão e entrou.

O Al Ahli diminuiu o ritmo após sofrer dois gols, mas conseguiu marcar com Kessié após grande lançamento de Al Majhad, aos 29'.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, o Al Ahli teve um pênalti marcado ao seu favor, que foi convertido por Mahrez.

No entanto, a resposta do Al Nassr foi rápida, com Cristiano Ronaldo marcando seu segundo gol da partida em um chute rasteiro de canhota da meia-lua, apenas dois minutos depois.

O Al Ahli ainda conseguiu diminuir novamente, aos 41', com gol de Al Buraikan.

Nos acréscimos, o Al Nabit ainda teve a chance de empatar a partida, mas cabeceou a bola no travessão.