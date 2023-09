SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, largará na pole position no GP do Japão de Fórmula 1. A exemplo do que fez em todos os treinos livres em Suzuka, o atual campeão do mundo garantiu o melhor tempo no treino de classificação.

Esta é a nona pole que o atual bicampeão da categoria conquista em 16 GPs até o momento nesta temporada.

O piloto holandês anotou o tempo de 1min28s877. Oscar Piastri e Lando Norris, ambos da McLaren, ficaram com a segunda e a terceira posições, respectivamente, fechando o top 3.

Sergio Pérez, vice-líder do Mundial de Pilotos -e companheiro de Verstappen-, ficou com a quinta colocação, atrás de Charles Leclerc, da Ferrari.

O treino de classificação foi marcado por um acidente de Logan Sargeant, da Williams, ainda no Q1. A sessão foi interrompida por vários minutos por conta do choque do piloto norte-americano com o muro.

COMO FOI O TREINO CLASSIFICATÓRIO

Mais rápido durante todo o fim de semana, Max Verstappen, da Red Bull, fez a melhor volta do Q1 nos primeiros minutos do treino. Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o top 3.

A nove minutos do fim do Q1, o treino foi interrompido por uma bandeira vermelha. Logan Sargeant, da Williams, rodou e se chocou com o muro. O piloto norte-americano ficou bem, mas o carro ficou bastante danificado.

Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, foi outro que quase bateu. O piloto chinês chegou a sair da pista e andar na grama, mas conseguiu retornar ao asfalto antes de maiores problemas. No entanto, ele acabou com o pior tempo do Q1.

Além de Zhou e Sargeant, Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin) e Nico Hulkenberg (Haas) não conseguiram tempo para o Q2. Liam Lawson foi o destaque positivo, levando a AlphaTauri ao quarto lugar no Q1.

Charles Leclerc desbancou Verstappen e foi o mais rápido do Q2. O piloto holandês da Red Bull ficou com o segundo tempo, seguido por Sergio Pérez, seu companheiro de equipe.

Max Verstappen não deu chances aos adversários no Q3. Logo em sua primeira tentativa, ele baixou em quase um segundo seu tempo do Q2. Depois, ele ainda melhorou a volta.

A McLaren ficou mais próxima de acompanhar o campeão do mundo. Oscar Piastri e Lando Norris ficaram a, pelo menos, seis décimos de segundo em relação a Verstappen, garantindo o top-3.