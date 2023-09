RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Morumbi traz boas lembranças ao Flamengo. Foi no estádio tricolor, pelo Campeonato Brasileiro de 2020, que o time rubro-negro sagrou-se campeão mesmo com uma derrota por 2 a 1 para o São Paulo. O que muitos não sabem, porém, é que o técnico Rogério Ceni, ídolo tricolor e que comandava o time da Gávea, por pouco não deixaria seu nome marcado na história do Flamengo. A reportagem apurou que em mais de uma vez o treinador colocou o cargo à disposição após momentos de pressão e cobrança, quando o elenco passou por situações de instabilidade na temporada.

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz -envolvido em polêmica esta semana por conta de uma briga em um shopping - foi o dirigente que mais "bateu o pé" pela permanência do treinador, convencendo o comandante a não "jogar a toalha" acreditando que o time seria campeão.

Ceni decidiu ficar e, após consumado o título com o empate por 0 a 0 entre Internacional e Corinthians, comemorou de forma tímida em respeito ao São Paulo, clube no qual é um dos maiores ídolos da história. No vestiário, porém, ouviu de Braz: "Eu falei para ficar que você seria campeão".

No ano seguinte, quando o treinador já comandava o São Paulo e reencontraria o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, o vice de futebol do Flamengo fez questão de citá-lo após o sorteio dos mandos na CBF:

"O troféu é bonito, mas sequer estamos na final. Temos que respeitar o São Paulo, a história do São Paulo e mais do que isso: respeitar um treinador que hoje está do outro lado, mas que foi campeão brasileiro, da Supercopa e do Carioca aqui. Então, o Flamengo tem que respeitar muito a história e quem é que está do outro lado para que possamos, com segurança e calma, tentar chegar a uma final e buscar um título tão importante como a Copa do Brasil".

CENI FOI DEMITIDO NA MADRUGADA

Rogério Ceni permaneceu por mais quatro meses no Flamengo, até ser demitido em junho, após resultados decepcionantes no Campeonato Brasileiro e uma forte pressão da torcida.

Com polêmicas internas que vazaram na imprensa, o treinador foi comunicado de seu desligamento durante a madrugada e o informativo oficial da saída nas redes sociais rubro-Negras aconteceu às 2h46 de um sábado.

Ceni, porém, goza de prestígio com muitos jogadores do Flamengo remanascentes daquela época. Ele chegou a morar no CT Ninho do Urubu para se adaptar ao ambiente.

DERROTA NÃO SERVE MAIS

São Paulo e Flamengo decidem a Copa do Brasil neste domingo (24), às 16h, no Morumbi (SP), e somente uma vitória interessa para o clube rubro-negro, diferentemente de 2020, quando conquistou o título no estádio tricolor mesmo com uma derrota por 2 a 1.

Como perdeu no jogo de ida, no Maracanã (RJ), por 1 a 0, o time da Gávea precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para ser campeão, ou ao menos um para levar a decisão para os pênaltis.