UOL/FOLHAPRESS - Teve piloto que saiu com um sorriso no rosto da classificação para o GP do Japão, como Max Verstappen, que colocou seis décimos no rival mais próximo, tamanha sua confiança com o carro da Red Bull na pista de Suzuka, teve quem saiu mais decepcionado, como seu companheiro, Sergio Perez, que foi quinto por não conseguir tirar tudo no carro especialmente no primeiro setor, mas todos concordaram com uma coisa: a corrida será bastante complicada por conta do desgaste de pneus.

"Nunca é uma corrida simples aqui", definiu Lando Norris, que larga em terceiro. Mas geralmente é a chuva que complica o GP no Japão. Desta vez, será o calor. Não há previsão de chuva para o domingo, e a prova está sendo realizada mais perto do verão do que o normal. Com o calor, os pneus estão sofrendo muita degradação térmica e granulação, então é de se esperar uma prova com muitas paradas nos boxes.

E as equipes não vão para a prova com a certeza de qual estratégia adotarão. Eles devem tentar fazer duas paradas, e também há a incerteza em relação a qual o melhor composto para a corrida. "Ninguém fez uma simulação de corrida de verdade nos treinos livres", lembrou Lewis Hamilton, que larga em sétimo, em um fim de semana difícil para a Mercedes. "Nós também não usamos os pneus duros, então vai ser uma corrida interessante, com muita degradação."

Em termos de ritmo, ninguém chega perto de Verstappen neste fim de semana. Lando Norris brincou na coletiva de imprensa após a classificação que seu companheiro Oscar Piastri, que larga ao lado do holandês na corrida que começa às 2h da manhã do domingo pelo horário de Brasília, deveria "dar uma de Ayrton Senna", referindo-se à batida que o brasileiro, digamos, não tentou evitar na largada do GP do Japão de 1990. Mas Piastri disse que, embora vá tentar passar Verstappen na largada, ele sabe que será muito difícil segurá-lo atrás.

Mas a McLaren tem o segundo melhor ritmo de corrida. Piastri e Norris temem a chegada de Perez. "Ele sempre se recupera, ainda que esteja mais para trás neste fim de semana", disse Norris. "Nosso ritmo é muito bom. Não no nível da Red Bull, mas é bom".

Entre Norris e Perez está largando Charles Leclerc. A Ferrari ainda sofre com os movimentos verticais do carro nas curvas de média a alta velocidades, mesmo tendo melhorado, e sempre há a questão da degradação de pneus do carro italiano. Leclerc e Carlos Sainz, que larga em sexto, acreditam que têm um ritmo semelhante à McLaren. "Estamos entre dois planos de estratégia, isso vai ser decisivo para a corrida porque, com ritmo parecido, é difícil passar na pista", avalia Leclerc.

Mais atrás neste fim de semana por sofrerem com a falta de pressão aerodinâmica em curvas de cerca de 200km/h, que são a maioria em Suzuka, a Mercedes tem Lewis Hamilton em sétimo e George Russell em oitavo. "Na corrida, estaremos mais perto, mas acredito que a ordem das forças vai ser a mesma que na classificação. Definitivamente, será uma corrida de duas paradas, mas a questão é que os carros que produzem mais pressão aerodinâmica escorregam menos e têm menos degradação", explicou Russell.

Isso só aumenta o favoritismo de Verstappen na ponta. A confiança com que ele está pilotando indica para uma exibição de gala neste domingo, com as McLaren como segunda força, embora eles tenham tido menos velocidade de reta que as Ferrari na classificação. Perez estará mirando no pódio, e todos estarão cuidando dos pneus para conseguir fazer duas paradas.

Um piloto também estará se divertindo. O dono da casa, Yuki Tsunoda, levantou as arquibancadas quando colocou a AlphaTauri no Q3, e disse que nunca teve tanto apoio em uma corrida. "Amanhã deve ser ainda mais intenso. É bom porque eu estou empolgado, não é algo que me deixa nervoso. Quero me divertir diante da torcida japonesa", disse o piloto, que larga em nono em casa e foi confirmado ao lado de Daniel Ricciardo na AlphaTauri em 2024.