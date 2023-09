SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians definiu que três jogadores conversariam com a imprensa após a vitória sobre o Botafogo: os envolvidos na jogada do gol decisivo.

A ESCALAÇÃO DO TRIO

Matheus Bidu, Romero e Gil foram os escolhidos para passar pela zona mista. O paraguaio deu o passe para o lateral, que fez o cruzamento que originou o gol do zagueiro aos 14 minutos do segundo tempo, na Neo Química Arena.

Os protagonistas da jogada decisiva foram alvos de críticas recentemente. Bidu vinha de falhas seguidas em jogos, enquanto Romero não voltou às graças da torcida em sua segunda passagem pelo clube. Gil, por sua vez, teve o status de titular contestado, mas foi bancado por Luxemburgo e vem se provando em campo.

A "escalação" foi um movimento para dar protagonismo ao trio após o resultado que diminuiu a sombra do Z4 sobre os comandados por Luxa. Até mesmo Gil, que não gosta de dar entrevistas depois dos jogos, foi convencido a falar com os torcedores por meio da imprensa ?aproveitando o "momento de paz" após o fim da sequência de cinco jogos sem vitórias.

O QUE ELES FALARAM

Matheus Bidu foi o primeiro a aparecer na zona mista e minimizou as críticas. "Críticas vão vir, faz parte do futebol. Um dia você presta e no outro não. É muito difícil não ter oscilação durante os jogos", afirmou.

O lateral ainda destacou o alívio pela vitória e mirou a parte de cima da tabela. O Corinthians chegou aos 30 pontos e subiu para a décima posição, deixando o Z4 a seis pontos de distância. Ele também pregou "pés no chão" para o duelo contra o Fortaleza na semifinal da Sul-Americana.

"Nada como o trabalho, mostrou que a equipe é qualificada, agora é focar na parte de cima da tabela. É um alivio olhar pra parte de cima da tabela. Sabemos que o Corinthians é muito grande para ficar perto do Z4, tem que brigar pelo G4", disse.

Romero veio na sequência e celebrou o aumento da confiança, mas pediu mais capricho no ataque e menos oscilação. "Estamos pegando confiança, fazendo gol também. Isso é muito importante para os atacantes, mas precisamos caprichar mais. Tivemos muitas chances e só fizemos um (...) Precisamos oscilar menos nessa reta final", ressaltou.

Autor do gol, Gil foi o último a falar e rebateu as críticas. "Todo mundo sabe do meu empenho. Críticas fazem parte do futebol, mas quando ultrapassa o futebol e mexe com a pessoa, aí é mais complicado. Mas sabemos como funciona e continuamos trabalhando da mesma maneira. (...) Clube sabe da minha dedicação", comentou.

O zagueiro também elogiou o trabalho realizado por Luxemburgo. Na comemoração do gol, Gil ainda foi até o banco de reservas e abraçou o técnico, que o apoiou desde que assumiu o cargo.

"Luxemburgo é um cara que tem nos ajudado bastante, é só ver o tratamento que tem com os meninos e os mais velhos. Tudo o que coloca para todos nós, trata super bem. Tem nos ajudado bastante, alivia também na pressão", afirmou.