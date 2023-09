SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira Fernando Diniz, 49, convocou neste sábado (23) os jogadores que vão pegar Venezuela e Uruguai pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A principal novidade em relação à lista anterior que marcou a estreia do técnico no cargo foi a convocação do meio-campista Gerson, do Flamengo.

"[O Gerson] é um jogador bem acima da média e [a convocação do jogador] também tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol", afirmou Diniz.

O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, que foi cortado da convocação anterior por conta de uma lesão, voltou à lista de Diniz.

O astro do time madrileno vai fazer companhia no ataque a Neymar (Al Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Matheus Cunha (Wolverhampton), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona) e Gabriel Jesus (Arsenal).

Na zaga, Ibanez, do Al Ahli, deu lugar a Bremer, da Juventus. Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), foram mantidos em relação a lista anterior.

O Brasil enfrenta a Venezuela no dia 12 de outubro na Arena Pantanal, em Cuiabá, e viaja até Montevideo para pegar o Uruguai no Centenário no dia 17.

Com as vitórias na primeira rodada das eliminatórias contra Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), o Brasil lidera as eliminatórias com 6 pontos e 5 gols de saldo, à frente da Argentina que tem o mesmo número de pontos, mas 4 gols de saldo.

"A equipe conseguiu [nos jogos contra Bolívia e Peru], além de competir, reaproximar um pouco mais o torcedor daquilo que ele espera que seja o futebol brasileiro", afirmou o técnico da seleção.

Técnico do Fluminense, Diniz assinou em agosto um contrato para comandar a seleção brasileira interinamente, durante um ano, enquanto a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aguarda a chegada do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México. As eliminatórias sul-americanas classificarão seis seleções de forma direta, com a sétima colocada indo para a repescagem. São 10 países na disputa --Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Peru,

Chile, Equador e Bolívia.

Confira abaixo os convocados para a próxima rodada das eliminatórias da Copa:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Lucas Perri (Botafogo)

LATERAIS

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Caio Henrique (Monaco)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

ZAGUEIROS

Bremer (Juventus)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Nino (Fluminense)

MEIO-CAMPISTAS

André (Fluminense)

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Raphael Veiga (Palmeiras)

ATACANTES

Neymar (Al-Hilal)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Richarlison (Tottenham)

Raphinha (Barcelona)

Matheus Cunha (Wolverhampton)