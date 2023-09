RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Gerson recebeu a notícia de que havia sido convocado para a seleção brasileira quando o avião do Flamengo aterrisou em São Paulo.

O técnico Fernando Diniz convocou, na tarde de hoje (23), os jogadores para as partidas contra Venezuela e Uruguai, válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Gerson foi a principal novidade da lista, que teve mantida, em sua maioria, a base dos jogadores dos dois primeiros jogos da competição.

O meia do Flamengo descansava no avião fretado pelo Rubro-Negro e foi acordado com uma ligação de seu staff informando sobre a convocação.

Todos os jogadores, integrantes da comissão técnica, funcionários e dirigentes fizeram questão de parabenizá-lo ainda dentro da aeronave.

O Flamengo chegou na capital paulista na tarde de hoje (23) para a grande final da Copa do Brasil amanhã (24), contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi (SP).

DINIZ SOBRE GERSON

Após anunciar os convocados, Fernando Diniz participou de uma sabatina de perguntas dos jornalistas na sede da CBF e explicou o motivo de ter convocado Gerson. O treinador classificou o meia do Flamengo como "acima da média".

?É uma das convocações mais fáceis pra mim, um dos jogadores que mais vi atuar, fora os do Fluminense. Jogamos muitas vezes contra o Flamengo, tive que estudar muito o Flamengo. O Gerson tem jogado constantemente bem, em que pese o time estar oscilando. É um jogador acima da média e que tem a ver com o que eu penso sobre o futebol.?

O Gerson é um jogador de muita mobilidade. Já jogou de volante, de médio pela esquerda, pela direita. É muito técnico, forte, e vejo nele uma mudança positiva de uns tempos pra cá. Está combativo, competitivo, e nos jogos que assisto está sempre tentando no limite ajudar sua equipe

Diniz sobre como enxerga Gerson em campo

Veja abaixo a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Olympique de Marselha).

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense).

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Gerson (Flamengo) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Atacantes: Gabriel Jesus (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Júnior (Real Madrid).

O Brasil vai enfrentar a Venezuela pela terceira rodada das Eliminatórias em 12 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na rodada seguinte, no dia 17, a seleção visita o Uruguai no Centenário, em Montevidéu, às 21h (de Brasília).