PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez teve um marco em sua trajetória no Grêmio definido no dia 26 de julho. O duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil simbolizou o 'dia do fico' do uruguaio de 36 anos, que poderia deixar o clube rumo ao Inter Miami ou até se aposentar em razão do problema no joelho direito. Mas depois disso, sua assiduidade no time tem sido impressionante, com participação em 9 de 10 jogos do Tricolor.

Suárez poderia ter deixado o Grêmio durante esta temporada, e isso atormentou os torcedores durante semanas.

A primeira hipótese, que chegou a ser debatida internamente, era uma aposentadoria forçada pela artrose no joelho direito. As dores e o curto período para tratamento entre uma partida e outra prejudicavam bastante o craque uruguaio.

A segunda alternativa seria uma transferência para o Inter Miami para atuar ao lado de Lionel Messi na MLS (Liga de Futebol Norte-Americana).

O Tricolor, porém, não abriu mão da multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 367,5 milhões na cotação atual) prevista no contrato e fechou portas para saída dele.

Uma reunião antes do jogo contra o Fla selou acordo para antecipar o fim da passagem por Porto Alegre, mas não para aquele momento. Ficou acertado que Suárez jogará no Grêmio até o encerramento da temporada, depois partirá para o clube dos Estados Unidos, provavelmente.

Seu contrato original iria até o fim de 2024.

DA DÚVIDA AO CAMPO

Antes do 'fico', Suárez não jogou contra o Atlético-MG, não esteve em campo em um dos duelos contra o Bahia pela Copa do Brasil, e ainda acumulou partidas nas quais precisou ser substituído.

Saiu antes do fim nos jogos contra Inter, Cruzeiro, São Paulo, América-MG, Coritiba, Bahia e Botafogo.

Mas agora a situação é totalmente diferente. Depois do duelo com Fla, foram 10 jogos que o Grêmio disputou e ele só não atuou contra o Santos.

Nos demais, Suárez esteve em campo praticamente o tempo inteiro, só não disputando os 90 minutos contra Palmeiras (89 minutos em campo) e Corinthians (81 minutos em campo).

POR QUE MUDOU

A frequência de Suárez tem a ver com o fim do acúmulo de competições.

Até então, o Grêmio disputava a Copa do Brasil ao mesmo tempo do Brasileirão, ampliando a quantidade de jogos e viagens e reduzindo o tempo de recuperação entre os compromissos.

Como o tratamento no joelho de Suárez demanda tempo e descanso, ele se via obrigado a perder jogos ou minutos em campo por força do calendário. Com tratamento prejudicado, sofria ainda mais com as dores.

Agora apenas com o Brasileiro pela frente, ele consegue atuar com maior frequência.

A Copa do Brasil acabou definitivamente para o Grêmio no dia 16 de agosto, e o jogo do qual Suárez não participou foi exatamente o seguinte, dia 20.

O calendário brasileiro é tão forte que hoje, faltando ainda 14 jogos para o fim do Brasileirão, o uruguaio já disputou mais partidas do que na temporada 2020/2021 (Atlético de Madri, 38 jogos) e 2019/2020 (Barcelona, 36 jogos).

Se participar de todos os compromissos até o fim do Brasileiro, terá feito a temporada com mais jogos por um clube da sua carreira. O recorde atual é 53 jogos pelo Barcelona na temporada 2015/2016.

Desde o fim da incerteza sobre seu futuro, Suárez marcou três gols e deu três assistências em nove partidas.

Ao todo na temporada são 19 gols e 12 assistências em 41 compromissos.