SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF preparou uma cerimônia especial para antes do jogo decisivo na final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, com apresentação musical, dança e uma taça gigante no gramado. Após a partida, será realizado um show de drones no céu do Morumbi.

Inspirada na final da Eurocopa, a CBF fará um espetáculo antes do apito inicial da partida, para receber os times no gramado.

Será inflada uma réplica de 5m da taça da Copa do Brasil, objeto de desejo de São Paulo e Flamengo na tarde deste domingo (24).

O Monobloco, banda carioca com temática de carnaval, se apresentará na pista de atletismo do Morumbi com 92 integrantes, representando todos os clubes que disputaram a Copa do Brasil em 2023.

O show terá bateria e ballet, com dançarinos representando os finalistas no gramado e repertório que vai de Tim Maia a Jorge Ben Jor.

Durante a apresentação, camisas gigantes de São Paulo e Flamengo serão estendidas no gramado do Morumbi.

Após o espetáculo, será iniciado o protocolo padrão do jogo, com a entrada da taça e dos atletas.

Ao final da partida, já com o campeão definido e o domingo escurecendo na capital paulista, um show com drones tomará o céu do Morumbi para exaltar o campeão.