SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Lucas voltou ao São Paulo com um objetivo declarado: ser campeão. O título da Copa do Brasil, conquistado neste domingo (24) após superar o Flamengo, cumpre tal missão do camisa 7. Mas e agora, qual o futuro de Lucas?

O jogador topou voltar ao time tricolor paulista em contrato curto, de quatro meses, até apenas o final desta temporada. Lucas estava no Tottenham (Inglaterra), mas não teve seu vínculo renovado e ficou livre no mercado. O jogador escutou diversas propostas, mas não chegou a nenhum acordo.

O contrato de Lucas com o clube que o revelou para o mundo foi pensado de forma a deixar o jogador livre para assinar um vínculo com qualquer outro clube a partir de janeiro. Esse clube pode ser o São Paulo? Nem o jogador, nem a diretoria do Tricolor descartam essa hipótese.

"Gostaria muito de dar essa resposta, mesmo se fosse para dizer que eu não vou ficar, mas eu não tenho. Existem três meses, né? É dar o meu melhor, aproveitar, desfrutar ao máximo desse retorno, desse clube que eu amo muito, e em janeiro a gente vai ver o que vai acontecer, a gente vai ver o que vai aparecer. Não tem como falar o que vai ser, onde eu vou jogar, eu só quero desfrutar deste momento, na melhor maneira, e lá na frente eu vou tomar essa decisão", disse o atacante em entrevista no início de setembro.

Aos 31 anos, o estafe do Lucas tem muito cuidado com o próximo passo do jogador. A tendência é que este seja o último grande contrato da carreira do atacante. Atleta, família e estafe pesam diversas variáveis que incluem a parte financeira, sim, mas também a qualidade de vida que o jogador, esposa e filhos terão.

TÍTULO MUDA CENÁRIO?

Dentro da diretoria tricolor há uma esperança grande de que o título conquistado da Copa do Brasil e a consequente classificação para a Copa Libertadores façam com que Lucas decida seguir no São Paulo. O jogador é ídolo incontestável no clube, adorado pelo torcedor dentro e fora de campo.

Lucas analisou ofertas do Oriente Médio e dos Estados Unidos antes de acertar com o São Paulo, mas não chegou a um acordo. Apesar do histórico recente de grandes jogadores que retornaram ao Brasil e sofreram com pressão de torcedores e com o calendário do futebol nacional, o caso de Lucas parece diferente diante da idolatria Tricolor e do físico invejável do atacante.

Se Lucas irá permanecer ou não no São Paulo, nem ele parece ter a resposta, mas o título da Copa do Brasil só vai ajudar o camisa 7 a pensar com ainda mais carinho na oferta de seguir no Tricolor em 2024.