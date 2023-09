SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Jr tinha menos de dez anos de carreira como treinador de futebol quando chegou ao Santos, em 2010. No currículo, o jovem técnico tinha dois estaduais, do Paraná e Santa Catarina, e um campeonato brasileiro da Série B conquistado com o Vasco. Naquela temporada, porém, Dorival seria conhecido no Brasil todo como técnico do histórico Santos de Neymar. A Copa do Brasil foi o grande título do treinador com aquela equipe, justamente a mesma taça conquistada de forma consecutiva hoje (24) com o São Paulo.

Se naquela época Dorival Jr estava apenas se apresentando ao futebol brasileiro com títulos paulista e da Copa do Brasil, agora o comandante do Tricolor paulista levanta pela terceira vez o troféu nacional com o status de um dos melhores técnicos brasileiros da atualidade.

Dorival se tornou hoje bicampeão consecutivo do torneio e por clubes diferentes. Em 2022, o treinador estava justamente no rival de hoje, o Flamengo, e levantou a taça da Copa do Brasil, além da Copa Libertadores. Acabou demitido pelo Rubro-Negro e acertou com o São Paulo. Em menos de um ano de trabalho, levou o time à decisão do torneio e conquistou novamente a taça.

Seria um grande pecado se o São Paulo não saísse com esse resultado. Todos os processos foram respeitados. Por todo ambiente gerado, por todas as dificuldades que tivemos ao longo de toda a temporada. De maneira nenhuma [título tem gosto de diferente por ser contra o Flamengo. Só tenho a agradecer à diretoria e a torcida do Flamengo. Não tenho nada contra, meu coração está limpo. Vivi momentos maravilhosos dentro do Flamengo e estou tendo agora no São Paulo. Dorival, ao sportv, na saída de campo

O título do torneio o coloca como segundo maior campeão da competição ao lado de Mano Menezes e atrás apenas de Felipão, com quatro. Foi a primeira vez que um treinador se tornou bicampeão consecutivo por times diferentes.

Dorival Jr já disputou a final da Copa do Brasil quatro vezes, segundo maior número da história; Felipão e Marcelo Oliveira, com cinco cada, lideram.

OS TÍTULOS DE DORIVAL

Estaduais: Catarinense (2004), 2 Paranaenses (2009 e 2020), 2 Paulistas (2010 e 2016), Gaúcho (2012)

Nacionais: 3 Copas do Brasil (2010, 2022 e 2023), Brasileirão Série B (2009)

Internacionais: Recopa Sul-Americana (2011) e Copa Libertadores (2022)