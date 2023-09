SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza é o próximo adversário do Corinthians na luta por uma vaga na final da Copa Sul-Americana, em disputa que começa na capital paulista nesta terça (26) e a torcida tricolor fez uma festa gigante para o time.

O Fortaleza embarcou para São Paulo neste domingo (24), onde joga na Arena Corinthians a partida de ida da semifinal continental.

A torcida do Leão fez um corredor de festa para recepcionar o ônibus do clube no aeroporto de Fortaleza.

Além disso, o torcedor tomou a parte interna do aeroporto e os jogadores prestigiaram a festança tricolor.

O Fortaleza vem em boa fase no Brasileiro, das últimas seis partidas, venceu cinco, inclusive uma contra o Corinthians, dessa vez em casa, no Castelão.

Além de ter perdido para o Leão há exatos dez dias, o Corinthians deve se preocupar com o recente bom retrospecto fora de casa favorável ao Fortaleza. Dos últimos quatro jogos como visitante, o time de Vojvoda venceu três deles.

O confronto acontece na próxima terça e abre as semifinais, às 21h30, de Brasília.